O ator Romulo Arantes Neto aproveitou a onda de calor intenso para se refrescar na praia com a namorada, Mariana Saad

Nesta terça-feira, 19, o ator Romulo Arantes Neto escolheu a praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para se refrescar e curtir um momento de descontração em meio a onda de calor intenso. Acompanhado pela influenciadora digital e empresária Mariana Saad, o casal protagonizou alguns momentos românticos à beira-mar.

Entre os flagras, Romulo, que ganhou destaque por seu papel como o personagem André na novela adolescente da Globo, 'Malhação', apareceu descalço, usando apenas uma bermuda rosa claro. Sem camisa, o ator deixou seu abdômen sarado e diversas tatuagens íntimas à mostra, como um gavião em seu peito, além de alguns escritos na virilha.

A namorada do ator, Mariana, apostou em um biquíni preto básico para renovar o bronze. A empresária do ramo da beleza deixou à mostra sua boa forma após se refrescar no mar e curtir um chamego com o amado. Os dois aparecem abraçadinhos em clima de romance enquanto conversavam com uma amiga, que também participou do passeio.

Romulo Arantes Neto curte praia em clima de romance com Mariana Saad - Foto: Dilson Silva/AgNews

A história de amor de Mariana Saad e Romulo Arantes Neto:

Vale lembrar que o casal assumiu o romance em março do ano passado. Em conversa com a CARAS Brasil, eles contaram que se conheceram através das redes sociais e logo arranjaram um tempo na rotina corrida para um primeiro encontro - só que Romulo acabou dormindo demais após voltar de uma viagem e perdeu o horário do jantar.

Mesmo chateada, Mari não desistiu do ator e deu uma segunda chance, que levou a um romance intenso. Atualmente, os dois moram juntos e tem grandes planos para o futuro, inclusive, filhos: “A gente tenta buscar a melhor forma de ser harmonioso e dar certo”, Romulo abriu seu coração em uma conversa sincera com a revista.

Romulo Arantes Neto desabafa sobre saudade do pai:

No último dia dos pais, o ator Romulo Arantes Neto usou as suas redes sociais para prestar uma homenagem comovente ao seu pai, Romulo Arantes, que faleceu aos 42 anos em um acidente de avião em Minas Gerais em junho de 2000, quando o artista tinha apenas 13 anos. Assim como seu filho, Romulo também era ator e acumulou sucessos em sua carreira; confira a homenagem saudosa.