Romulo Arantes Neto fala da saudade do pai e fãs destacam: ''Como são parecidos''

Ator Romulo Arantes Neto posta fotos antigas com o pai, Romulo Arantes, que faleceu nos anos 2000, e faz linda declaração

O ator Romulo Arantes Neto fez questão de prestar homenagem para seu pai no último domingo, 13, em comemoração ao Dia dos Pais ao abrir um álbum de registros nas redes sociais.

Romulo Arantes faleceu aos 42 anos em um acidente de avião em Minas Gerais em junho de 2000. Na época, Romulo tinha apenas 13 anos.

Ao postar as fotos em seu perfil no Instagram, o artista, que tem tatuagens em homenagem ao pai, comentou sobre a saudade que sente e deixou os fãs chocados com a semelhança entre eles. "Te amo muito paizão. Saudades que não cabe em mim!!! Sei que onde quer que esteja está sentindo meu abraço apertado e cheio de amor. Escolhi uma das "nossas" músicas pra fazer essa homenagem a você", escreveu Romulo na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores compararam os dois. "Coisa linda demais", elogiou Mari Saad. "Meu grande amigo", disse Humberto Martins. "Gente, como são parecidos! Eterno saudoso Rômulo", "Beleza de pai para filho", "Quando dizem que puxou pro pai, não tem como negar. Você é lindo e talentoso como ele. Linda homenagem", disseram.

Romulo Arantes Neto recebe declaração de Mari Saad

Romulo Arantes Neto ganhou uma declaração apaixonada da namorada, Mari Saad. Ela fez questão de ressaltar seu amor por Romulo com uma linda homenagem, falando sobre a parceria dos dois e contando um pouco da personalidade do ator. O casal assumiu o relacionamento em março do ano passado.

"Cartão pro meu ariano favorito. Meu parceiro. Meu amigo. Meu grande amor. Eu amo antes de tudo, o seu dia. Agradeço a sua vida e o destino tão feliz por esse encontro genuíno. Eu amo de verdade essa personalidade tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Como pode?! (…) Eu amo esse amor que chegou tão intenso, mudando tudo aqui dentro e tão calmo ao mesmo tempo. Eu amo o seu jeito sensível de transformar pequenas coisas em uma grande descoberta", iniciou ela ao publicar um clique em preto e branco dos dois coladinhos.