Mari Saad se declara para o namorado, Romulo Arantes Neto: ''Amo esse amor que chegou tão intenso''

Ator Romulo Arantes Neto completa 36 anos e recebe linda homenagem da namorada, a influenciadora digital Mari Saad

No domingo, 09, foi dia de festa para Romulo Arantes Neto! Isso porque o ator completou mais um ano de vida e ganhou uma declaração apaixonada da namorada, Mari Saad (27)!

O artista celebrou a chegada de mais um ciclo de vida, seu aniversário de 36 anos, e Mari fez questão de destacar seu amor por Romulo com uma linda homenagem, falando sobre a parceria dos dois e contando um pouco da personalidade do ator. O casal assumiu o relacionamento em março do ano passado.

"Cartão pro meu ariano favorito. Meu parceiro. Meu amigo. Meu grande amor. Eu amo antes de tudo, o seu dia. Agradeço a sua vida e o destino tão feliz por esse encontro genuíno. Eu amo de verdade essa personalidade tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Como pode?! (…) Eu amo esse amor que chegou tão intenso, mudando tudo aqui dentro e tão calmo ao mesmo tempo. Eu amo o seu jeito sensível de transformar pequenas coisas em uma grande descoberta", iniciou ela ao publicar um clique em preto e branco dos dois coladinhos.

"Eu amo a sua sensibilidade artística e todos os roteiros da vida que você é capaz de transformar em uma novela. Eu amo a sua cara de sono e o cabelo mais desarrumado. Eu amo o Romulo que poucos conhecem, dono de um coração tão lindo que a sua beleza mais forte, mora na sua simplicidade de ser: despojado, livre, isento de qualquer vaidade. Eu amo o Romulo filho, irmão, amigo. Eu amo o seu lado forte aventureiro. Eu amo o filhão que você me deu. Eu amo a nossa comunicação através do olhar. Eu amo a vida que estamos construindo", continuou a empresária.

"Com você eu aprendi a ver graça até nas suas oscilações de humor… eu aprendi a ver beleza no imprevisto… eu entendi que recomeçar pode ser um caminho pra sair da zona de conforto e uma grande chance pra fazer tudo diferente. O nosso certo é diferente também e eu gosto disso. A melhor decisão tem a ver com as opções que a gente tem hoje e assim é tão mais gostoso e surpreendente. Eu aprendi a ver a vida por dois… e a gente vai seguir aprendendo juntos. Feliz novo ciclo, meu amor. Da sua parceira de todos os dias que te ama tanto", se derreteu Mari na legenda do post.

"Nossa, mãe, quer me emocionar, meu amor? Que coisa mais linda!! Obrigado. Te amo grande!", agradeceu o ator nos comentários. Romulo também agradeceu pelas mensagens que recebeu em seu aniversário em post na web. "É isso, mais um ano de vida! Obrigado por todo carinho!"

O amor intenso de Mari Saad e Romulo Arantes Neto

Na era das redes sociais e dos aplicativos de relacionamento, uma pessoa seguir a outra de volta pode significar muita coisa. Pelo menos, esse foi o sinal que o ator e empresário Romulo Arantes Neto teve quando viu a influenciadora digital e empresária Mariana Saad no Instagram. “Eu falei ‘opa!’. Para bom entendedor, é meio caminho andado”, diverte-se o artista, que estava recém-solteiro quando viu uma foto da atual namorada no campo explorar da rede social.

“Eu sempre tive uma queda maior por mulheres morenas. Cliquei e achei muito legal, porque vi que era uma mulher forte, trabalhadora, com personalidade e com senso de humor”, recorda ele. Animado, Romulo a seguiu de volta, passou a seguiu de volta, passou a acompanhar suas publicações e fez comentários em um story.

A conversa começou, mas até os dois se encontrarem pela primeira vez foram quase quatro meses! Na primeira tentativa, o carioca estava voltando para o Brasil, viu que Mari estava no Rio de Janeiro e a convidou para jantar. O problema é que ele tinha acabado de voltar de uma viagem, foi tirar um cochilo e, por conta do cansaço, perdeu a hora. “Ele marcou comigo às 20h e acordou às 23h! Ganhei um bolo, eu já estava pronta para a gente se encontrar”, relembra Mari, aos risos.

