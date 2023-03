O amor intenso de Mariana Saad e Romulo Arantes Neto

Juntos há pouco mais de um ano, Mariana Saad e Romulo Arantes Neto apostam em uma relação sem jogos, refletem sobre as mudanças positivas que um promove no outro e já pensam em filhos

Na era das redes sociais e dos aplicativos de relacionamento, uma pessoa seguir a outra de volta pode significar muita coisa. Pelo menos, esse foi o sinal que o ator e empresário Romulo Arantes Neto (35) teve quando viu a influenciadora digital e empresária Mariana Saad (27) no Instagram. “Eu falei ‘opa!’. Para bom entendedor, é meio caminho andado”, diverte-se o artista, que estava recém-solteiro quando viu uma foto da atual namorada no campo explorar da rede social. “Eu sempre tive uma queda maior por mulheres morenas. Cliquei e achei muito legal, porque vi que era uma mulher forte, trabalhadora, com personalidade e com senso de humor”, recorda ele. Animado, Romulo a seguiu de volta, passou a acompanhar suas publicações e fez comentários em um story.

A conversa começou, mas até os dois se encontrarem pela primeira vez foram quase quatro meses! Na primeira tentativa, o carioca estava voltando para o Brasil, viu que Mari estava no Rio de Janeiro e a convidou para jantar. O problema é que ele tinha acabado de voltar de uma viagem, foi tirar um cochilo e, por conta do cansaço, perdeu a hora. “Ele marcou comigo às 20h e acordou às 23h! Ganhei um bolo, eu já estava pronta para a gente se encontrar”, relembra Mari, aos risos.

Na época, ela ficou chateada e, apesar das desculpas, demorou para responder. A conversa esfriou, mas Romulo não desistiu. Ele foi gravar um filme em São Paulo e a procurou novamente. “Sumiu 20 dias e mandou um oi?”, diverte-se ela. “Mas eu sou decidida e não faço jogo. Queria encontrá-lo e ficaria com ele fácil. Quando me mandou mensagem, pensei: ‘Vamos marcar?’”, admite ela. A atitude encantou ainda mais o artista. “Hoje em dia, eu quero uma coisa que seja verdadeira desde o início, quero papo reto, não quero jogar também. Não que eu não saiba jogar, mas eu não gosto, não tenho tesão nisso, não acho que é legal, construtivo”, afirma o galã. E o dia do compromisso, finalmente, chegou. “A gente se encontrou e foi uma solução. Foi ótimo, um encontrão, a noite foi maravilhosa e aí a gente não parou mais de se ver”, revela ele.

Juntos há um ano, o par se dividiu entre o Rio de Janeiro e São Paulo durante um tempo, até que Mari decidiu mudar para a Cidade Maravilhosa para morar com o amado e com o pet dele, Roque (6), da raça staffordshire bull terrier. Hoje, ela é quase uma carioca e transformou a própria rotina. O dia começa com banho de mar e, quando possível, realiza até as reuniões de trabalho em um quiosque na praia.

Segundo a paulista de Jales, o eleito lhe apresentou um jeito mais leve e menos metódico de encarar a vida. “O mais legal do relacionamento é essa troca. Sou megaorganizada, a minha vida é muito metódica, no trabalho principalmente. E o Romulo é tudo isso, ele tem compromisso com as coisas dele, só que de um jeito mais leve”, explica a influenciadora, que estava havia dez anos nessa correria. “A minha marca está aí, eu estou feliz da vida. Mas eu estava só trabalhando, entrando de dia no escritório e saindo à noite. Eu precisava de um respiro nessa rotina intensa e as coisas se encaixaram, a mudança veio em um momento oportuno”, celebra ela.

Romulo sente que Mari também promoveu mudanças positivas na vida dele. “Juntou a fome com a vontade de comer. Eu trouxe a leveza, ela me trouxe mais compromisso com os meus objetivos de vida, que são muitos”, diz o carioca, que, inspirado pela amada, colocou em prática o sonho adormecido de empreender. Hoje, além de atuar, ele está à frente de um delivery de depósito de bebidas e projeta mais dois negócios. Os trabalhos e a dedicação nas redes também aumentaram com o incentivo dela.

Aventureiros e amantes de viagens, no começo do namoro, eles passaram um mês fora do País. Com isso, ganharam intimidade e puderam se conhecer melhor. Logo, morar junto não foi um problema. “A gente tenta buscar a melhor forma de ser harmonioso e dar certo. Tanto eu quanto ela já tivemos relacionamentos longos, então a gente já veio com essa bagagem e entendendo que a gente não quer estragar o relacionamento por coisas pequenas”, afirma o ator. “Ainda bem que a gente se encontrou agora.Parece que foi a melhor fase, porque os dois lados já estão mais lapidados”, completa Mari.

E, de fato, as coisas não poderiam estar melhor. Mesmo que não tenha mais a distância para apimentar a relação, nada esfriou. “Eu tenho amigos aqui no prédio, às vezes, passo 1 hora e meia lá e já fico com saudade”, confessa ele, aos risos. “A gente é muito amigo e isso ajuda também. Não é só a relação de afeto, de química de homem e mulher, tem uma coisa legal também de parceria, de desabafar, de se ajudar”, avalia a influenciadora e empresária.

Cheios de projetos — ela com a futura linha de produtos para rosto e pele e ele com produções no streamming e novos negócios — os dois ainda alimentam o sonho de dar a volta ao mundo juntos. “Antes, eu ia para os mesmos destinos. Agora me coloco fora da zona de conforto, para a gente conhecer lugares novos, explorar juntos, pode até dar errado que não tem problema, a gente se vira!”, explica o artista, que chegou a morar fora do Brasil quando atuava como modelo.

A intensidade da relação faz parecer que eles estão juntos há anos e, justamente por isso, o casal não descarta, em breve, ter um filho. “Meu grande sonho é ser mãe. Então, amei quando ele falou que tinha vontade de ser pai”, conta ela. “A gente não descarta a possibilidade de ser algo que poderia acontecer daqui a pouco. A gente está, na verdade, batendo bastante nessa tecla, tem conversado sobre isso. Está em aberto”, avisa ele, no elenco da série Nada Suspeitos, da Netflix, e do longa Pronto, Falei.

FOTOS: ANDRÉ NICOLAU; BELEZA: WALTER LOBATO