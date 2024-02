Romulo Arantes Neto conta detalhes de como será seu casamento com Mari Saad

Ansioso para subir ao altar, o ator Romulo Arantes Neto detalhou como acontecerá seu casamento com a influenciadora Mari Saad em março

O ator Romulo Arantes Neto está contando os dias para oficializar sua união com a influenciadora digital e empresária Mariana Saad. Juntos há dois anos, o casal subirá ao altar em meados de março.

Na reta final da novela 'Fuzuê', da Globo, ele contou que a companheira está resolvendo os últimos detalhes do casamento. Animado e muito ansioso com o grande dia, o artista também relatou como será a cerimônia, que contará com a presença de familiares e amigos.

"Enquanto eu gravava as últimas cenas da novela, Mari estava na Bahia, definindo os detalhes da cerimônia. A gente se casa em meados de março, vai ser um momento super especial", declarou ele em entrevista ao Jornal Extra. E continuou: "A energia de lá é maravilhosa! É um lugar que tem um significado muito especial pra gente. Ficamos noivos (em setembro do ano passado) durante uma viagem à Bahia, né?".

Na sequência, Romulo Arantes Neto explicou que a cerimônia será intimista e acontecerá à beira-mar. "Eu e Mari resolvemos tudo em cima da hora. Convidar gente demais não é o meu perfil, sou mais discreto. Vai ter um número satisfatório de pessoas queridas, pista de dança lotada, mas nada gigante", relatou.

Por fim, o ator revelou que, logo após o casamento, ele e Mari Saad pretendem planejar a vinda do primeiro herdeiro. "É um sonho de ambos. Se eu for um pai tão bom quanto o meu, já vai ser incrível. Mas eu quero ser ainda melhor. [...] Eu carrego meu pai comigo 24 horas por dia, pela minha vida inteira", disse o famoso.

O artista é filho do nadador e ator brasileiro Rômulo Duncan Arantes Junior, falecido em junho de 2000, em um acidente de ultraleve na fazenda da família, em Minas Gerais.

Romulo Arantes Neto fala da saudade do pai

O ator Romulo Arantes Neto fez questão de prestar homenagem para seu pai em comemoração ao Dia dos Pais ao abrir um álbum de registros nas redes sociais.

Romulo Arantes faleceu aos 42 anos em um acidente de avião em Minas Gerais em junho de 2000. Na época, Romulo tinha apenas 13 anos.

Ao postar as fotos em seu perfil no Instagram, o artista, que tem tatuagens em homenagem ao pai, comentou sobre a saudade que sente e deixou os fãs chocados com a semelhança entre eles. "Te amo muito paizão. Saudades que não cabe em mim!!! Sei que onde quer que esteja está sentindo meu abraço apertado e cheio de amor. Escolhi uma das ‘nossas’ músicas pra fazer essa homenagem a você", escreveu Romulo na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores compararam os dois. "Coisa linda demais", elogiou Mari Saad. "Meu grande amigo", disse Humberto Martins. "Gente, como são parecidos! Eterno saudoso Rômulo", "Beleza de pai para filho", "Quando dizem que puxou pro pai, não tem como negar. Você é lindo e talentoso como ele. Linda homenagem", disseram.

