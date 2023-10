Sabrina Sato exibe fotos dos bastidores do casamento de Ronaldo e Celina

Madrinha de casamento de Ronaldo e Celina, Sabrina Sato exibe fotos inéditas da festa do casal em Ibiza

A apresentadora Sabrina Sato foi uma das madrinhas do casamento de Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks em Ibiza, na Espanha, na semana passada. Após o casal exibir as primeiras fotos oficiais da união, a comunicadora abriu seu álbum de fotos com momentos dos bastidores da festa para compartilhar a alegria com os fãs.

Nas novas imagens, Sabrina apareceu curtindo as festas e as cerimônias que o casal famoso realizou para celebrar o amor em três dias de celebrações na Europa. Na legenda, ela declarou o seu carinho pelos ‘afilhados’.

"Foram muitos dias de festa pra celebrar esse amor tão lindo e único e como uma boa madrinha eu voltei inteira. Amo vocês", afirmou ela.

View this post on Instagram A post shared by Sabrina Sato (@sabrinasato)

O vestido de noiva de Celina Locks para seu casamento com Ronaldo

A esposa de Ronaldo Nazário, Celina Locks, atraiu todos os olhares com o seu vestido de noiva para o casamento luxuoso em Ibiza, na Espanha. As fotos da união foram reveladas nesta terça-feira, 3, e mostraram a noiva deslumbrante em um vestido de grife.

Para o seu grande dia, Celina usou um vestido de noiva da grife Giorgio Armani Privé. O modelito foi confeccionado em organza de seda branca, com drapeado, fenda, alça entrelaçada e véu de organza. Para completar o visual, a noiva usou brincos da coleção Blue Book da Tiffany & Co e sapatos Giorgio Armani.

Inclusive foi o estilista Giorgio Armani que criou todos os looks dos noivos para os três dias de festas. A mesma marca vestiu o noivo com a versão masculina da grife e também os outros vestidos que a noiva usou para celebrar sua união, incluindo um modelito de cetim de seda branco com decote em V e botado de flor de lótus. O casamento aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, no topo de um penhasco e com uma linda vista para o mar.