Regiane Alves exibe as fotos da festa de aniversário do filho mais velho

Regiane Alves abre álbum de fotos do aniversário do filho mais velho e mostra fotos com o ex-marido, João Gomes, e a ex-sogra, Regina Duarte

A atriz Regiane Alves comemorou o aniversário do filho mais velho, João Gabriel, em grande estilo. O menino completou mais um ano de vida nesta semana e ganhou uma festa com o tema de um campeonato de futebol, o Champions League.

A decoração temática contou com bolo personalizado e muitos docinhos. Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou um álbum de fotos do momento especial em família e também exibiu fotos do herdeiro com o pai, João Gomez, e a avó paterna, Regina Duarte.

“Eu fico feliz demais em fazer festa para o Babé! E ter os amigos e a família por perto é melhor ainda! Como ele ama uma festa”, disse ela na legenda.

Atualmente, Regiane Alves interpreta a personagem Clara na novela Vai na Fé, da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Novo visual de Regiane Alves para a novela Vai na Fé

A atriz Regiane Alves mudou o visual para gravar as cenas da nova fase da personagem Clara na novela Vai na Fé, da Globo. Ela se despediu do cabelo castanho e aderiu aos fios em tom mais claro e com o corte mais moderno.

"Hoje é o dia de apresentar a nova fase da Clara pra vocês. A nossa maravilhosa caracterizadora @eulumoraes pensou com muito carinho nesta transformação da personagem e foi essencial em todo o processo que foi feito em 3 etapas", disse ela.

E completou: "A primeira foi o corte com a @marianagorini. O segundo passo foi a cor com @douglassaturnino e @juniosox. Depois, um pouquinho de mega na lateral para dar aquele volume que a gente gosta com o @soucarloscirqueira. Enfim, o processo foi longo mas eu só queria agradecer vocês por serem tão talentosos e darem essa graça neste novo momento da Clara. Obrigada".