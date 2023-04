Regiane Alves passa por mudança no cabelo para nova fase na novela Vai na Fé

Intérprete da personagem Clara na novela Vai na Fé, Regiane Alves passa por mudança no cabelo para novas cenas na trama

A atriz Regiane Alves (44) está com novo visual! A estrela passou por uma mudança em seu cabelo para atuar nas cenas da nova fase de sua personagem Clara na novela Vai na Fé, da Globo. Ela clareou os fios e colocou megahair para as novas gravações.

Nas redes sociais, a estrela compartilhou um vídeo com o processo da transformação e o resultado. Agora, ela está com os fios loiros e com o corte em camadas e estiloso.

"Hoje é o dia de apresentar a nova fase da Clara pra vocês. A nossa maravilhosa caracterizadora @eulumoraes pensou com muito carinho nesta transformação da personagem e foi essencial em todo o processo que foi feito em 3 etapas", disse ela.

E completou: "A primeira foi o corte com a @marianagorini. O segundo passo foi a cor com @douglassaturnino e @juniosox. Depois, um pouquinho de mega na lateral para dar aquele volume que a gente gosta com o @soucarloscirqueira. Enfim, o processo foi longo mas eu só queria agradecer vocês por serem tão talentosos e darem essa graça neste novo momento da Clara. Obrigada".

Vale lembrar que a personagem Clara está abrindo os olhos para os abusos que sofre do seu marido, Theo (Emilio Dantas). No início da história, ela só ficava dentro de casa esperando o marido. Agora, ela está saindo mais e aprendendo mais sobre si mesma. Isso está promovendo uma transformação interna e externa na personagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves surge com o namorado em foto rara

A atriz Regiane Alves foi prestigiar a festa de aniversário da atriz Vanessa Giácomo no Rio de Janeiro. Ao chegar ao evento, ela fez uma rara aparição ao lado do seu novo namorado, Duda Peixoto de Castro Palhares, dos filhos, João Gabriel e Antônio, e do enteado.

Eles posaram juntos e sorridentes na frente do evento. Vale lembrar que Regiane e Duda assumiram o romance no carnaval deste ano, em fevereiro, quando foram fotografados juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews