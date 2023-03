Regiane Alves faz rara aparição ao lado do novo namorado e dos filhos

Regiane Alves surge em foto com o novo namorado, os filhos e o enteado durante festa de atriz no Rio de Janeiro

A atriz Regiane Alves aproveitou a noite de quarta-feira, 29, para prestigiar a festa de aniversário da atriz Vanessa Giácomo no Rio de Janeiro. Ao chegar ao evento, ela fez uma rara aparição ao lado do seu novo namorado, Duda Peixoto de Castro Palhares, dos filhos, João Gabriel e Antônio, e do enteado.

Eles posaram juntos e sorridentes na frente do evento. Vale lembrar que Regiane e Duda assumiram o romance no carnaval deste ano, em fevereiro, quando foram fotografados juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpreta a personagem Clara, que é a esposa de Theo (Emilio Dantas).

Regiane Alves curte dia na praia com o filho

Há poucos dias, a atriz Regiane Alves curtiu um dia de folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, para se divertir na praia com a família. A estrela surgiu radiante de maiô colorido em uma praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e contou com a companhia do seu filho mais velho, João Gabriel, de 8 anos.

A estrela ostentou sua beleza deslumbrante ao caprichar nas poses nas fotos ao lado de uma árvore na orla. "Um pouco de folga faz bem a vida", disse ela na legenda.