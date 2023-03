De maiô, Regiane Alves curte dia de folga na praia

Regiane Alves abre seu álbum de fotos durante dia de folga das gravações da novela 'Vai na Fé' e surge com o filho mais velho

A atriz Regiane Alves (44) encantou seus seguidores ao mostrar como curtiu a sua folga no último final de semana após uma rotina intensa de gravações da novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo. A estrela surgiu apenas de maiô colorido enquanto se divertida em uma praia de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A estrela ostentou sua beleza deslumbrante ao caprichar nas poses nas fotos ao lado de uma árvore na orla. Além disso, ela posou ao lado do seu filho mais velho, João Gabriel, de 8 anos. "Um pouco de folga faz bem a vida", disse ela na legenda.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Clara na novela Vai na Fé, na qual é a esposa de Theo (Emilio Dantas).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves relembra fotos dos bastidores de Laços de Família

A atriz Regiane Alves compartilhou um TBT especial. Ela relembrou a personagem Clara, de Laços de Família. Através de seu perfil no Instagram, Regiane Alves compartilhou diversas fotos ao lado do elenco. Ela relembrou fotos com Vera Fisher, Reynaldo Gianecchini, Juliana Paes e Lilía Cabral.

"#Tbt dos bastidores de Laços de Família. Oh época boa, com elenco maravilhoso!!! Saudades.Quem lembra da Clara, a chata da novela?", escreveu na legenda da publicação.