Regiane Alves surge com o novo namorado em noite de folia na Sapucaí

Estrela da novela 'Vai na Fé', Regiane Alves leva seu novo namorado para curtir o carnaval na Sapucaí e mostra fotos

A atriz Regiane Alves (44) está apaixonada novamente! A estrela surgiu radiante ao lado do seu novo namorado, o empresário Duda Peixoto de Castro Palhares (48), informou o Jornal Extra. Os dois marcaram presença em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Regiane e Duda apareceram em fotos com seus amigos durante a noite de folia.

Regiane Alves não assumia um namoro desde 2020, quando viveu um romance com outro empresário.

Ela está separada desde o fim do casamento com o diretor João Gomez, que é filho da atriz Regina Duarte. Eles tiveram dois filhos juntos, João Gabriel e Antônio.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Vai na Fé, da Globo, como a personagem Clara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves curte dia na praia com a família

Há pouco tempo, a atriz Regiane Alves aproveitou um final de semana para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. De maiô com estampa de flores, a estrela esbanjou sua boa forma e beleza natural ao curtir o passeio com os filhos.

Ela foi fotografada pelos paparazzi na praia da Barra da Tijuca em um lindo domingo de sol enquanto se divertia no mar com os herdeiros.