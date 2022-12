De maiô, Regiane Alves exibe sua beleza natural ao curtir dia na praia

Aos 44 anos, Regiane Alves é flagrada de maiô estampado ao curtir dia na praia com os filhos

A atriz Regiane Alves aproveitou o final de semana para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. De maiô com estampa de flores, a estrela esbanjou sua boa forma e beleza natural ao curtir o passeio com os filhos.

Ela foi fotografada pelos paparazzi na praia da Barra da Tijuca em um lindo domingo de sol enquanto se divertia no mar com os herdeiros.

A estrela está longe das novelas desde que fez uma participação especial na reta final da novela Além da Ilusão, da Globo.

Fotos: AgNews

Regiane Alves relembra fotos dos bastidores de Laços de Família

A atriz Regiane Alves compartilhou um TBT especial. Ela relembrou a personagem Clara, de Laços de Família. Através de seu perfil no Instagram, Regiane Alves compartilhou diversas fotos ao lado do elenco. Ela relembrou fotos com Vera Fisher, Reynaldo Gianecchini, Juliana Paes e Lilía Cabral.

"#Tbt dos bastidores de Laços de Família. Oh época boa, com elenco maravilhoso!!! Saudades.Quem lembra da Clara, a chata da novela?", escreveu na legenda da publicação.