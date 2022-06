Rafa Kalimann recebe famosas em festa junina em sua mansão, no Rio de Janeiro

Influenciadora digital Rafa Kalimann faz festa junina, e famosas como Juliana Paes, Deborah Secco e Larissa Manoela marcam presença

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) comemorou o São João com uma festa junina balada em sua mansão no Rio de Janeiro!

Na noite de segunda-feira, 20, a apresentadora recebeu amigas famosas em sua casa, como as atrizes Juliana Paes, Deborah Secco e Larissa Manoela.

Duda Beat, Camila Coutinho, Gabi Melim, Giovanna Lancellotti e Nilma Quariguasi, esposa do ator Romulo Estrela, também estiveram presentes na mansão de Rafa.

Nos Stories de seu Instagram, a ex-BBB mostrou detalhes da festa, com muitas comidas típicas, decoração caprichada e até pescaria, e celebrou a visita dos amigos: "Coisa que me deixa feliz: receber gente de energia boa em casa pra momentos especiais. Essa noite me deixou feliz."

Vestida a caráter com um corset preto decotado, uma sainha de renda e botas, ela publicou um clique ao lado da intérprete de Maria Marruá no remake de Pantanal e se declarou: "Amo tu, @julianapaes".

Rafa Kalimann revela o que a fez emagrecer

Recentemente, Rafa Kalimann falou sobre sua perda de peso em entrevista para o Jornal O Globo. A ex-BBB comentou que quando era modelo era muito cobrada por todos para ter uma silhueta mais seca. "Fazia dieta por uma semana, não conseguia continuar e parava. Até que fui a uma médica e disse que não aguentava mais. Ela me perguntou por que queria perder peso. Eu não sabia responder. Falei que era porque o meu marido gostava, minha mãe achava que estava acima do peso. Nunca porque eu queria", contou. "Estou com uma psicóloga há seis anos. Descobri que queria me encaixar dentro de um padrão para agradar os outros. Cortei glúten, carne vermelha, lactose… Não por estética. Para ter mais disposição. Acabei perdendo 10 quilos. Essa sensação de bem-estar vicia muito mais do que chocolate".

Confira os registros de Rafa Kalimann em sua festa junina: