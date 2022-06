Rafa Kalimann revela que conversou com Juliette sobre Rodolffo: "Ela estava inquieta"

A apresentadora contou que a ex-BBB abriu o jogo sobre seu envolvimento com o cantor sertanejo

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 21h30

Rafa Kalimann (29) revelou que Juliette (32) abriu o jogo sobre o seu envolvimento com Rodolffo (33), com quem a apresentadora foi casada de 2016 a 2018.

Em entrevista ao podcast Vaca Cast, a influenciadora digital contou que a campeã do BBB 21 estava tensa com a situação, e ela fez questão de deixar a paraibana tranquila, já que ficou amiga do cantor sertanejo após a separação.

"Ela teve o aval dela. Com a Juliette, tive uma conexão tão boa, foi um presente tão bom. A gente está ali uma para a outra. Na primeira vez que ela foi jantar lá em casa, ela me contou do Rodolffo já. Ela estava inquieta. Ela falava comigo e ela ... 'Mas e o Rodolffo, Rafa?'. E eu: 'Êe, Juliette'. E uma hora ela foi e falou: 'Ah, eu ia te contar'", relatou.

Kalimann afirmou que não se incomodou com o affair entre Juliette e Rodolffo. "Ah, não mas não tem problema nenhum! Imagina! Não tem problema nenhum. Ela é muito maravilhosa, muito especial. Ela merece muito tudo o que ela tem", afirmou.

A apresentadora, que ficou em segundo lugar no BBB 20, ainda relembrou uma conversa que Juliette teve com Viih Tube durante o confinamento. Na ocasião, a paraiba afirmou que não ficaria com o sertanejo porque ela não 'pega ex de amiga'. "A Viih Tube falou: 'Mas você é amiga da Rafa?". Ela falou: 'Ainda não'. Profetizou. A gente ficou muito amiga", recordou.

Desejo de atuar

Na entrevista, Rafa ainda revelou que tem desejo de investir na interpretação. A ex-BBB aparecerá em breve na série 'Rensga Hits!'.

"Eu quero atuar, quero muito. Quero viver essa experiência. Não tenho pressa para isso, não tenho ansiedade. Acho que é no tempo certo, personagem tem dono. Se for para ser, a minha personagem vai me encontrar", afirmou.