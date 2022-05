Rodolffo revela já ter ficado com Juliette Freire

Rodolffo entrega que já beijou Juliette Freire após o BBB 21 e revela o motivo para não ter formado casal dentro do reality show

O cantor sertanejo Rodolffo (33), da dupla com Israel (33), surpreendeu ao contar que já ficou com a ex-BBB Juliette Freire (32) após eles participarem do BBB 21, da Globo. A revelação foi feita durante a brincadeira PPP – Pego, Penso ou Passo, do canal de Matheus Mazzafera (41). Sem querer, ele entregou que já ficou com a ex-BBB.

Em um momento da brincadeira, o apresentador falou o nome de Juliette e Rodolffo gaguejou. Logo depois, o artista disparou: “Você já matou a xarada lá, né?”. Então, ele admitiu: “Talvez”. O apresentador ainda quis saber se ele ficaria novamente com a ex-sister e ele disse que sim.

Além disso, Rodolffo contou que ficaria com Luisa Sonza, Hariany Almeida, Bianca Andrade, Anitta, Isis Valverde e Kerline. Ao ouvir os nomes de Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet, ele brincou: “Não tenho xaveco para esse tipo de gente, não tenho nem vocabulário para falar com esse povo”.

Por fim, Rodolffo explicou o motivo para não ter formado um casal durante o confinamento do reality show. "Eu decidi que eu só ia viver um relacionamento pra valer se fosse pra valer. Eu não ia brincar com alguém ali dentro, eu não ia 'ficar por ficar'. Até porque lá dentro não tem como você ficar por ficar, porque você vai acordar no outro dia e ela vai estar lá com você. No meu ponto de vista, você beijou a pessoa, cara eu ia ficar sem graça no outro dia de olhar a pessoa e fingir demência. Aí ia virar casal. Mas eu só entrei com esse intuito se eu me apaixonasse valendo… Aí acabou que não rolou isso lá dentro", disse ele.