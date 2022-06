Com 10 kg a menos, Rafa Kalimann revela o que a fez emagrecer: ''Não por estética''

Ex-BBB Rafa Kalimann comentou que ficou mais magra após tomar atitudes pela saúde

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 17h22

A apresentadora Rafa Kalimann (29) falou sobre sua perda de peso e pressão que já sofreu para ser mais magra.

Em entrevista para o Jornal O Globo, a ex-BBB comentou que quando era modelo era muito cobrada por todos para ter uma silhueta mais seca. "Fazia dieta por uma semana, não conseguia continuar e parava. Até que fui a uma médica e disse que não aguentava mais. Ela me perguntou por que queria perder peso. Eu não sabia responder. Falei que era porque o meu marido gostava, minha mãe achava que estava acima do peso. Nunca porque eu queria", contou.

Rafa Kalimann mais magra

Nos últimos meses, Rafa Kalimann surgiu mais magra e revelou na entrevista o que fez para perder dez quilos.

"Estou com uma psicóloga há seis anos. Descobri que queria me encaixar dentro de um padrão para agradar os outros. Cortei glúten, carne vermelha, lactose… Não por estética. Para ter mais disposição. Acabei perdendo 10 quilos. Essa sensação de bem-estar vicia muito mais do que chocolate", declarou.

Em maio deste ano, a apresentadora surgiu com a aparência mais magra e deu o que falar. Sobre o episódio, a famosa contou que recebeu muitas críticas e comentários maldosos.

"Escreveram que estava usando drogas, que estava doente, que tinha anorexia. Poxa, estou na fase em que estou mais amando o meu corpo na vida! Acabou com o meu dia. Fui para o hotel chorar. Acho que o corpo não deve ser questionado", falou.