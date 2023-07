Que luxo! Paolla Oliveira dá festa junina para famosos em sua casa: 'Coisa boa'

Com vários convidados famosos, Paolla Oliveira dá festa junina completa em sua mansão e mostra momentos; veja

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o clima junino para fazer uma festa no tema em sua casa, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques do evento e mostrou que recebeu vários famosos em sua casa para a comemoração.

Com de decoração cheia de bandeirinha, comidas típicas da celebração, touro mecânico e muito mais, a artista se divertiu muito e em grande estilo. Para o momento, Paolla Oliveira elegeu um jaqueta e saia jeans com aplicações de tecidos e um cropped xadrez. O cabelo para a festa foi preso e com tranças nas pontas.

"Tanta coisa boa… Noite cheia de boas lembranças", publicou fotos e vídeos do momento ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, e de vários amigos famosos como, Mariana Ximenes, Mateus Solano, Nathalia Dill, André Luiz Frambach, Larissa Manoela e outros que atuaram com a anfitriã nas telinhas.

Nas últimas semanas, a atriz participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o bate-papo sincero, Paolla Oliveira revelou um pouco de sua intimidade ao falar sobre o uso de vibradores e até se toparia viver um casamento aberto com Diogo Nogueira.

Veja as fotos da festa de Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira revela como foi a primeira vez com Diogo Nogueira: 'Jantamos depois'

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.