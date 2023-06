Paolla Oliveira faz revelações sobre vibrador e relacionamento aberto: 'Acho maravilhoso'

Em um relacionamento com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira faz revelações surpreendentes sobre sua intimidade com o cantor

A atriz Paolla Oliveira fez revelações surpreendentes sobre sua intimidade com Diogo Nogueira no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o Quem Pode, Pod. Durante a conversa, ela abriu o jogo sobre o modelo de relacionamento com o cantor e até sobre o uso de vibradores.

A famosa primeiro comentou sobre o ideal de sensualidade que foi criado em volta de sua imagem, ela então surpreendeu ao revelar o tipo de lingerie que apimenta sua relação. "O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho. a ele prefere sem", disse ela.

Paolla Oliveira ainda revelou que até tentou usar roupas íntimas mais sensuais, mas que não deu certo. "A verdade é que eu fiz um truque uma três vezes andando com rendada pela casa, mas falei, 'amor, não vai rolar, não vou sustentar", disse sobre não se sentir confortável.

A atriz falou sobre a roupa não influenciar no "fogo" do casal. "Meu prazer passa pelo cheiro no cangote, por essa descoberta e esse explorar o outro... uma tirada de roupa... gosto de ficar sentindo tesão antes de gozar. Sou 'fetichenta' da preliminar. A calcinha bege está ali, mas a gente está aceso. Tem que ir dando um sacode", comentou.

Paolla Oliveira fala sobre seus vibradores e relacionamento aberto

Ainda durante a conversa com as apresentadoras, Paolla Oliveira revelou que usa bastante os vibradores quando o amado está viajando. "Eu gosto de vibrador, acho maravilhoso, até porque meu marido viaja, isso é um fato, ficamos muito tempo sozinhos em casa... Então, tem meu parceiro e quando não está, tá tudo certo", disse como faz.

A famosa apontou quais são seus brinquedinhos favoritos. "Animais, borboletinha, elefantinho, ratinho, porquinho... me divirto. Acho maravilhoso poder falar de vibrador. A gente já teve vergonha de tudo. Vibrador fala sobre libertação do desejo da mulher, da gente descobrir o prazer", analisou.