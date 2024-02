Que luxo! Lexa surge arrasadora em festão para seus 29 anos

Com muito brilho e decoração em preto e dourado, cantora Lexa surge poderosíssima para celebrar seu aniversário de 29 anos; veja

A cantora Lexa fez uma grande festa para comemorar a chega de seus 29 anos. Nesta quinta-feira, 22, dia de seu aniversário, a funkeira postou um vídeo toda arrumada no evento luxuoso que promoveu no Rio de Janeiro.

Usando um look preto brilhante e combinando com a decoração em preto e dourado, a artista se exibiu no local. Sorridente e bem contente com seu novo ciclo, Lexa se exibiu no local todo montado para celebrar sua vida.

"Meu aniversárioooo! Eu amo fazer aniversário! Obrigada Deus pela vida! Parabéns pra mim que me tornei uma mulher forte, cheia de garra, fé e amor. Obrigada Deus pelas 29 primaveras. Obrigada mãe por essa festa linda", disse ela na legenda.

A festa da artista aconteceu nesta quarta-feira, 21, em um buffet no Rio de Janeiro e contou com a presença de pessoas queridas. Inclusive, ela recebeu o carinho de seu namorado, o ator Ricardo Vianna. Veja as fotos do evento aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa se irrita com críticas ao namorar com ator da Globo

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo devido ao seu novo relacionamento. O excesso de fotos e vídeos da cantora com Ricardo Vianna acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a artista.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa... Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", disparou ela, que estava casada no último ano com MC Guimê.