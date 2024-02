Lexa faz festa luxuosa para celebrar seus 29 anos. Veja a decoração

Confira como ficou a decoração luxuosa da festa de aniversário da cantora Lexa, que foi toda feita em tons de dourado e preto

A cantora Lexa decidiu comemorar o seu aniversário de 29 anos em grande estilo. Ela completará a nova idade na quinta-feira, 22, mas já começou a celebração nesta quarta-feira, 21, em um buffet no Rio de Janeiro.

A musa organizou uma festa luxuosa, que teve a decoração toda feita em tons de dourado e preto. A mesa de doces contou com um bolo de três andares com decoração personalizada e muito brilho em todos os lugares.

Ao chegar na festa, Lexa recebeu o carinho do seu namorado, o ator Ricardo Vianna, com quem trocou beijos apaixonados na frente dos paparazzi.

Nas redes sociais, ela contou sobre a decisão da data da festa. "Esse ano resolvi fazer diferente. A festa é hoje e vou fazer a virada. Vou fazer a entrada no meu aniversário porque amanhã eu vou viajar, daí escolhi fazer essa virada do 21 para o 22. Estou super ansiosa! A festa está muito maior, muito mais linda do que imaginei. Foi um presente da minha mãe. Mãe, eu te amo muito! Muito obrigada, a gente vai curtir muito. Estou muito feliz!", disse ela.

Confira a decoração da festa de aniversário da Lexa:

Fotos: Marcelo Sá Barretto - Agnews

Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo devido ao seu novo relacionamento. O excesso de fotos e vídeos da cantora com Ricardo Vianna acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a artista.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa... Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", disparou.