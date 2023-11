Rápido demais? Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo: "Deixa eu viver"

Lexa se irrita com críticas ao namoro com Ricardo Vianna; cantora fez desabafo nesta sexta

A cantora Lexa desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira, 3, após ser criticada. É que ela está sofrendo ataques desde que assumiu seu namoro com o ator Ricardo Vianna, que já foi um dos protagonistas de Malhação.

Nos últimos dias, o excesso de fotos e vídeos dos dois juntinhos acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a cantora. Sem filtros, ela publicou uma longe mensagem rebatendo os comentários.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa…", disparou ela.

Lexa também lembrou que homens não recebem a mesma cobrança quando assumem novos relacionamentos. "Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", declarou ela.

É namoro?

A cantora ainda não colocou um rótulo em seu affair com Ricardo Vianna. Ela está solteira há cerca de um mês após terminar o casamento com o cantor MC Guimê em setembro deste ano. Na madrugada de segunda-feira, 23, a cantora foi flagrada aos beijos e carinhos com o ator enquanto eles curtiam o trio elétrico de Ivete Sangalo no Rio de Janeiro.

