Quanto custou o casamento do filho de Bell Marques? Saiba valores

Rafa Maques, filho do cantor Bell Marques, se casou neste sábado, 2, com a influenciadora Pati Guerra; saiba quanto custou a festa

Rafa Marques (36), filho do cantor Bell Marques (71), emocionou os fãs e seguidores neste sábado, 2, ao se casar com a influenciadora Pati Guerra (28). A cerimônia luxuosa contou com transmissão ao vivo e reuniu famosos em Salvador, na Bahia, para o momento especial. Saiba os valores a seguir.

A cerimônia religiosa do primogênito de Bell Marques aconteceu na tradicional igreja Nossa Senhora da Vitória , e contou com transmissão ao vivo. De acordo com o fórum Casamentos, em 2019 a cerimônia no local custava cerca de R$ 3.500 e o espaço para brinde girava em torno de R$ 10 mil.

Já a festa para os 400 convidados do casal aconteceu no espaço Sollar Cunha Guedes, casarão do século XIX, localizado no Corredor Vitória, especializado em eventos fechados. Segundo informações do portal Alô Alô Bahia, a locação gira em torno de R$ 25 mil.

O local tem capacidade para até 500 pessoas, conta com revestimento acústico e ar-condicionado. O salão principal tem uma extensão de 420m², porém, pode ter seu espaço ampliado para 600 m², por um acréscimo de R$ 3.000.

A decoração do local foi idealizada pela produtora de eventos Fernanda Brinço, e o casal teve Mandy Lopez como assessora de casamento. A cerimônia teve convidados famosos como Xanddy, Carla Perez, Durval Lellys —que fez uma apresentação na festa, Lore Improta e Thaynara OG.

Os dois estavam noivos desde maio do ano passado, após fazerem uma viagem para a Europa. O pedido de casamento aconteceu durante um voo de balão em Madrid, na Espanha. O anel de noivado da influenciadora foi da grife Tiffany & Co.

Rafa é o filho mais velho de Bell Marques. Ao lado de seu irmão mais novo, Filipe Marques (29), mais conhecido como Pipo, ele montou a dupla Rafa & Pipo Marques. Em abril deste ano, Pipo havia sido apontado como novo affair da cantora Anitta (30).

CONFIRA VÍDEO DO CASAMENTO DO PRIMOGÊNITO DE BELL MARQUES: