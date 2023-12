Filho de Bell Marques se casa em cerimônia luxuosa com influenciadora

Filho de Bell Marques, Rafa Marques sobe ao altar e oficializa sua união com a influenciadora Pati Guerra em cerimônia luxuosa em Salvador

No último sábado, 02, o cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, oficializou sua união com a influenciadora digital Pati Guerra em uma cerimônia deslumbrante na Igreja da Vitória, em Salvador. O casal encantou as redes sociais ao compartilhar registros do casamento, que reuniu amigos e familiares para celebrar o amor.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pati dividiu detalhes dos bastidores do casório. Com uma produção mais carregada, um vestido sofisticado e um rosário em suas mãos, a influenciadora contou que estava preparada para subir ao altar com o artista: “Pronta para o SIM mais importante da minha vida! Te amo”, disse na legenda da publicação.

Na sequência, a noiva reuniu os momentos mais marcantes da cerimônia tradicional em um vídeo publicado em seu perfil: “Chegou o grande dia! Essa transmissão foi repleta de emoções e é claro que ficamos muito felizes em poder compartilhar com vocês esse dia maravilhoso”, legendou Pati, que apareceu dizendo o seu ‘sim’ emocionada.

Rafa também usou suas redes sociais para dividir detalhes de sua preparação para o grande dia: “Arrume-se comigo para casar”, disse o cantor apaixonado, que também ganhou uma declaração especial do pai. Claro, Bell compareceu a cerimônia luxuosa com sua tradicional bandana, ligada a um 'símbolo de proteção', como ele explicou anteriormente.

Bell declarou seu amor: “Pati e Rafa, sorrisos que brilham como um farol de uma linda história de amor, abraços que trazem lembranças do querer bem e beijos que se traduzem em paixão. A vida é um presente e vocês têm que aproveitar. Estamos muito orgulhosos de termos criado um filho que é capaz de amar e ser amado”, ele se derreteu.

Vale lembrar que o casal estava noivo desde maio do ano passado, quando a influenciadora aceitou o pedido do cantor durante um passeio de balão luxuoso em Madrid, na Espanha. É importante mencionar também que além de Rafa, Bell também é pai de Pipo Marques, que faz dupla musical com o irmão, e Rebeca Teixeira.

