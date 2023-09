Bell Marques é surpreendido pelos filhos com presente de R$ 1,3 milhão: "Fiquei bobo"

Bell Marques é surpreendido pelos filhos e ganha carrão importado; veja o vídeo

Bell Marques ficou em choque nesta terça-feira, 5, ao ser surpreendido pelos filhos com um presente inacreditável avaliado em R$ 1,3 milhão. No dia em que comemora seu aniversário de 71 anos, ele foi mimado pelos herdeiros.

É que eles presentearam o papai com um carrão importado que é um sonho de consumo. Tudo foi registrado em fotos e vídeos. Em um deles, o cantor recebe a chave e vai até a área externa conferir o novo veículo.

Rafa e Pipo Marques deram ao artista um Porsche Turbo GT branco. "Além de todo carinho que já ganho da minha família, que é inexplicável, ganhei hoje, de Rafa e Pipo, um presente diferente. Um presente muito especial. Fiquei bobo", disse, mostrando a chave do carro de luxo.

Nas redes sociais, os irmãos também compartilharam um vídeo, no qual contam de um sonho de criança que eles realizaram na data especial. "Feliz aniversário pai… Você é nossa maior inspiração, e te ver sorrir não tem preço! Te amamos", declararam os dois.

Aos 71 anos e um dos maiores nomes da música baiana, Bell Marques foi por anos o vocalista do Chiclete com Banana. Hoje, ele segue carreira solo e ainda arrasta multidões pelas ruas de Salvador.

Veja:

Bell Marques e Durval Lelys dividem palco após 28 anos

Os cantores Bell Marques e Durval Lelys (64) protagonizaram um momento histórico. Depois de 28 anos, os dois voltaram a dividir o mesmo palco e agitaram os fãs com um repertório repleto de sucessos do axé music em novembro de 2022.

Os dois se apresentaram na segunda edição do cruzeiro Vumbora Pro Mar e também contou com as participações especiais de Rafa e Pipo Marques. O repertório contou com canções como Não Tem Lua, Diga Que Valeu, Cabelo Raspadinho e Dia dos Namorados.