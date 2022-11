Bell Marques e Durval Lelys dividem o palco após 28 anos

Bell Marques e Durval Lelys se reencontraram em um show histórico na noite de sábado

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 14h10

Os cantores Bell Marques (70) e Durval Lelys (64) protagonizaram um momento histórico. Depois de 28 anos, os dois voltaram a dividir o mesmo palco e agitaram os fãs com um repertório repleto de sucessos do axé music.

No sábado, 19, os dois se apresentaram na segunda edição do cruzeiro Vumbora Pro Mar e também contou com as participações especiais de Rafa e Pipo Marques.

O repertório contou com canções como Não Tem Lua, Diga Que Valeu, Cabelo Raspadinho e Dia dos Namorados.

Veja as fotos do show de Bell Marques e Durval Lelys: