Bell Marques e Durval Lellys se reencontram no palco após 28 anos

Bell Marques e Durval Lellys vão fazer um show juntos em novembro deste ano: 'Estou muito feliz'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 17h25

Os cantores Bell Marques e Durval Lellys vão se reencontrar no palco em novembro deste ano após 28 anos desde o último show que fizeram juntos. Eles prometem levar toda a alegria para uma apresentação no cruzeiro Vumbora Pro Mar, que será realizado entre 18 e 22 de novemro.

Eles prometem um repertório com hits que fizeram história no carnaval de Salvador e no verão.

"Estou muito feliz de dividir o palco com esse grande parceiro que é o Durvalino – nosso primeiro encontro aconteceu em 1994. Posso dizer que esse é um presente pra lá de especial para os nossos fãs, vai ser imperdível", contou Bell Marques.

O evento ainda contará com shows de Timbalada, Rafa e Pipo Marques, Harmonia do Samba e É o Tchan.