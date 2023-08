Preta Gil manda recado para o ex-marido Otávio Müller: 'Nossos laços são eternos'

Preta Gil comemora o aniversário do ex-marido, o ator Otávio Müller, que é o pai do seu filho, Francisco: 'Amigo mais que amado'

A cantora Preta Gil encantou seus fãs ao mostrar que tem uma ótima relação com o seu ex-marido Otávio Müller, que é o pai do seu filho, Francisco. Neste domingo, 6, o ator completou 58 anos de vida e ganhou uma homenagem da ex-mulher nas redes sociais.

Ela relembrou várias fotos deles em diferentes momentos da vida e falou sobre a parceria deles ao longo dos anos.

"Pai do meu filho, avô da minha neta, meu ex-marido, meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos. Nossa família é uma preciosidade. Parabéns Otávio, saúde, saúde pra que possamos continuar ver nosso filho brilhando, nossa neta crescendo linda, nossas meninas virando essas mulheres encantadoras. Eu, você e Adriana até depois do fim!! TE AMO!!!!!!", disse ela.

Vale lembrar que Preta Gil está solteira desde o fim do casamento com Rodrigo Godoy. Atualmente, ela luta contra o câncer no intestino e deverá passar por uma cirurgia para remover o tumor ainda neste mês. Por sua vez, Otávio Müller é casado com Adriana Junqueira.

Preta Gil explica cicatriz em seu corpo

A cantora Preta Gil revelou uma pergunta que sempre recebe dos fãs em suas redes sociais. Ela contou que os fãs querem saber o que é a cicatriz e o curativo que tem no tórax e costuma aparecer quando ela coloca um look mais decotado.

Em luta contra o câncer no intestino, ela contou que a cicatriz é por causa da quimioterapia e o curativo é um medicamento. “Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia”, disse ela nos stories do Instagram neste sábado, 29.

Além disso, Preta Gil contou que precisa cuidar da pele antes de sair para tomar sol e nunca dispensa o protetor solar. “Eu estou indo à praia, mas no rosto é filtro 100. Eu uso um que é para quem faz esporte e é à prova d'água. No corpo é em tudo, é um 70 que eu amo. Muita proteção solar”, declarou.