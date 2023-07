Preta Gil explica o que é a cicatriz no seu tórax: 'Muita gente pergunta'

Em luta contra o câncer, Preta Gil revela o que é a cicatriz e o curativo que aparecem em seu decote

A cantora Preta Gil revelou uma pergunta que sempre recebe dos fãs em suas redes sociais. Ela contou que os fãs querem saber o que é a cicatriz e o curativo que tem no tórax e costuma aparecer quando ela coloca um look mais decotado.

Em luta contra o câncer no intestino, ela contou que a cicatriz é por causa da quimioterapia e o curativo é um medicamento. “Muita gente me pergunta o que é isso aqui. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para a dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia”, disse ela nos stories do Instagram neste sábado, 29.

Além disso, Preta Gil contou que precisa cuidar da pele antes de sair para tomar sol e nunca dispensa o protetor solar. “Eu estou indo à praia, mas no rosto é filtro 100. Eu uso um que é para quem faz esporte e é à prova d'água. No corpo é em tudo, é um 70 que eu amo. Muita proteção solar”, declarou.

Preta Gil revela como está se sentindo

A cantora Preta Gil fez um novo desabafo sobre sua saúde mental em seus stories. Tratando um câncer no intestino, a famosa tem realizado também um tratamento para seu psicológico após o fim de seu casamento envolvendo uma grave traição do ex-marido.

Viajando com seu grande amigo, Gominho, que até deixou o emprego para cuidar dela há uns meses, a filha de Gilberto Gil compartilhou uma foto usando uma camiseta com a frase, "Tô calma, mas tô nervosa", e refletiu sobre seu estado atual.

"É muito importante que a gente busque e lute pela nossa saúde mental, estou aqui no lugar mais lindo que já fui na vida, a natureza, a liberdade de ser eu, os amigos que estiveram comigo, me ajudaram muita, as crises estão melhores, tem aquela punk de quando a gente acorda, tem os famosos gatilhos", comentou a artista que até parou no hospital recentemente por uma forte crise de ansiedade.

Com tanto apoio, Preta Gil revelou que está conseguindo resultados positivos. "Estou sim melhorando com ajuda dos remédios, terapia e meu amor-próprio! Mas essa camisa que tenho há tempos me define! Um dia de cada vez! Tô calma, mas tô nervosa! Vai passar", declarou ela.