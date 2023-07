Patrícia Poeta exibe foto inédita com o filho no aniversário de 21 anos do rapaz

Ele cresceu! Filho de Patrícia Poeta completa 21 anos e ganha homenagem da mãe coruja: 'O tempo voa...'

A apresentadora Patrícia Poeta está em festa neste domingo, 30. Isso porque o seu fiho, Felipe, acaba de completar 21 anos de idade. Para celebrar a data especial, a mamãe coruja comprou um bolo personalizado para o herdeiro e fez questão de homenageá-lo em um post nas redes sociais.

Na foto, eles apareceram juntinhos e sorridentes enquanto posavam com o bolo, que foi decorado com notas musicais, já que ele é músico. Na legenda, a jornalista fez seus desejos para o filho.

"21 anos! O tempo voa… Feliz aniversário, meu filho, querido! Orgulho de você! Orgulho de poder fazer parte da sua vida. Quero que saiba que não importa onde, nem como, muito menos quando, sempre estarei com você até o infinito. Ser sua mãe é um presente! Te amo muito!", disse ela. Felipe é fruto do antigo relacionamento de Poeta com diretor Amauri Soares.

Patrícia Poeta mostra fotos de suas férias

A apresentadora Patrícia Poeta decidiu abrir seu álbum de fotos das férias após voltar ao comando do programaEncontro, da Globo. Ela ficou duas semanas longe da atração matinal e foi descansar no Oriente Médio e na Europa. Desta vez, a comunicadora revelou como foi o seu passeio no Mar Morto, em Israel.

Em um post no Instagram, ela mostrou quando relaxou ao ar livre em um lindo dia de sol e ostentou o seu bronzeado impecável. Além disso, ela também surgiu com um vestido rosa estampado ao registrar a linda paisagem da região.

"Parada obrigatória em Israel: Mar Morto - que, na verdade, é um LAGO salgado. Fica 400m abaixo do nível do mar. É o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Uma experiência incrível e com vários benefícios pra saúde", disse ela na legenda.

Durante suas férias, Poeta foi visitar Israel e Jordânia, e conheceu vários pontos turísticos na região, incluindo o Muro das Lamentações, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro e também a Pedra da Unção. “Foi uma experiência espiritual muito forte. Eu quis viajar sozinha porque queria me permitir conhecer novas pessoas e fazer uma imersão nessas culturas. Não queria ter uma obrigação; só acordar e decidir ali o que fazer naquele dia”, disse ela. Antes de voltar ao Brasil, a apresentadora também fez uma parada na Itália para visitar seus amigos que moram na região.