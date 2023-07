Patrícia Poeta exibe o bronzeado impecável em viagem para Israel

De volta ao comando do programa Encontro, Patrícia Poeta revela novas fotos de suas férias no Oriente Médio e mostra dia de sol no Mar Morto

A apresentadora Patrícia Poeta decidiu abrir seu álbum de fotos das férias após voltar ao comando do programaEncontro, da Globo. Ela ficou duas semanas longe da atração matinal e foi descansar no Oriente Médio e na Europa. Desta vez, a comunicadora revelou como foi o seu passeio no Mar Morto, em Israel.

Em um post no Instagram, ela mostrou quando relaxou ao ar livre em um lindo dia de sol e ostentou o seu bronzeado impecável. Além disso, ela também surgiu com um vestido rosa estampado ao registrar a linda paisagem da região.

"Parada obrigatória em Israel: Mar Morto - que, na verdade, é um LAGO salgado. Fica 400m abaixo do nível do mar. É o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Uma experiência incrível e com vários benefícios pra saúde", disse ela na legenda.

Durante suas férias, Poeta foi visitar Israel e Jordânia, e conheceu vários pontos turísticos na região, incluindo o Muro das Lamentações, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro e também a Pedra da Unção. “Foi uma experiência espiritual muito forte. Eu quis viajar sozinha porque queria me permitir conhecer novas pessoas e fazer uma imersão nessas culturas. Não queria ter uma obrigação; só acordar e decidir ali o que fazer naquele dia”, disse ela. Antes de voltar ao Brasil, a apresentadora também fez uma parada na Itália para visitar seus amigos que moram na região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta usa vestido brilhante em tapete vermelho

A apresentadora Patricia Poeta marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, em São Paulo. Para a ocasião, ela escolheu um look estiloso. A estrela surgiu com um vestido longo prateado, com pedrarias e decote poderoso. O look justo destacou as curvas impecáveis dela, que ainda completou o visual com joias prateadas.

No tapete vermelho, Poeta ainda posou ao lado do apresentador Celso Portiolli, que estava com um terno preto bem alinhado.

Fotos: Leo Franco/ Agnews