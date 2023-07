Patricia Poeta celebra seu retorno ao 'Encontro': 'Muito feliz'

De volta ao palco, Patricia Poeta agradece pelo carinho de suas substitutas durante as férias do programa Encontro

A apresentadora Patricia Poeta está de volta ao comando do programa Encontro, da Globo, depois de curtir duas semanas de férias. Nesta segunda-feira, 17, ela retornou ao seu lugar de titular da atração e abriu a atração com um agradecimento para as suas duas substitutas, Tati Machado e Valéria Almeida.

“Estou muito feliz porque duas amigas minhas, duas parceiras aqui do programa, Tati e Val, cuidaram muito bem do programa nessas semanas. Como diz meu filho: 'orgulho de vocês'. Vocês arrasaram!”, disse ela.

Então, Poeta ainda contou que vai contar com a parceria de Tati e Valéria no palco da atração. “Fico muito feliz porque eu sei que vamos ter vocês duas aqui todos os dias”, afirmou ela.

Vale lembrar que Tati e Valéria assumiram a apresentação do Encontro durante as férias de Patricia Poeta e também após a demissão de Manoel Soares, que saiu da emissora no final de junho.

Patrícia Poeta volta das férias agradecendo Tati e Valéria pela condução do "Encontro" #Encontro | pic.twitter.com/RvyvVSTUvk — Brenno De Moura  (@mbrenno_) July 17, 2023

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.