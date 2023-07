Saiba qual foi o destino das férias de Patrícia Poeta

Após ficar duas semanas desconectada das redes sociais, Patrícia Poeta volta ao Encontro e revela onde foi curtir as férias

A apresentadora Patrícia Poeta voltou ao comando do programa Encontro, da Globo, nesta segunda-feira, 17, após passar duas semanas de férias. A estrela ficou desconectada das redes sociais para mergulhar em seu clima de descanso e só agora revelou o destino das férias. Por meio de sua assessoria de imprensa, a comunicadora contou que foi para o Oriente Médio.

Poeta foi visitar Israel e Jordânia, e visitou vários pontos turísticos na região, incluindo o Muro das Lamentações, a Basílica da Natividade, a Basílica do Santo Sepulcro e também a Pedra da Unção. “Foi uma experiência espiritual muito forte. Eu quis viajar sozinha porque queria me permitir conhecer novas pessoas e fazer uma imersão nessas culturas. Não queria ter uma obrigação; só acordar e decidir ali o que fazer naquele dia”, disse ela.

Antes de voltar ao Brasil, a apresentadora também fez uma parada na Itália para visitar seus amigos que moram na região.

Fotos: Arquivo Pessoal

Patrícia Poeta comemora a volta ao trabalho

A apresentadora Patricia Poetaestá de volta ao comando do programaEncontro, da Globo, depois de curtir duas semanas de férias. Nesta segunda-feira, 17, ela retornou ao seu lugar de titular da atração e abriu a atração com um agradecimento para as suas duas substitutas, Tati Machado e Valéria Almeida.

“Estou muito feliz porque duas amigas minhas, duas parceiras aqui do programa, Tati e Val, cuidaram muito bem do programa nessas semanas. Como diz meu filho: 'orgulho de vocês'. Vocês arrasaram!”, disse ela. Então, Poeta ainda contou que vai contar com a parceria de Tati e Valéria no palco da atração. “Fico muito feliz porque eu sei que vamos ter vocês duas aqui todos os dias”, afirmou ela.