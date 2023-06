Nora de Sonia Abrão surpreende com tema de aniversário: 'Trouxe até mim'

Com festa, nora de Sonia Abrão comemora 29 anos e surpreende com tema escolhido para decoração

A nora de Sonia Abrão, Bella Morais, fez aniversário nos últimos dias e fez uma festa para celebrar a chegada de seus 29 anos. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou vários registros do momento especial entre amigos e familiares e encantou os internautas.

Muito amiga da esposa de seu filho, Jorge Abrão, a jornalista fez questão de exibir cada detalhes da celebração e surpreendeu ao exibir a decoração escolhida pela moça. Apesar de ser adulta, Bella mostrou seu lado de criança e admiradora da Disney ao apostar na Minnie.

Com balões e painéis em lilás, a nora da comunicadora comemorou seu aniversário em clima do desenho e explicou o motivo da escolha. "Já que eu não pude ir até a Disney, dessa vez o Jorge Abrão trouxe a Disney até mim. Obrigada por todo amor que vocês me dão e por ser a segunda mãe mais maravilhosa que eu poderia ter, amo vocês sogrinha", declarou-se a moça para Sonia.

A famosa então publicou vários cliques do momento e também escreveu todo seu carinho por ela. "Níver da Bella, com minha norete, duas geminianas", falou sobre serem do mesmo signo.

Em junho do ano passado, o filho de Sonia Abrão se casou com Bella Morais em evento luxuoso. Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Leia também:Sem paciência! Cinco vezes em que Sonia Abrão esculachou famosos em 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Filho de Sônia Abrão perde tudo após fortes chuvas no litoral: "Situação muito traumatizante"

Após as fortes chuvas que devastaram o litoral Norte de São Paulo, a apresentadora Sônia Abrão (59) durante o programa ‘A Tarde é Sua’, noticiou que seu filho, o advogado Jorge Damião, foi uma das vítimas atingidas pela tempestade.

A jornalista revelou que o herdeiro perdeu quase tudo de sua casa, além dos automóveis e eletrodomésticos, porém, apesar do susto nada de mais grave aconteceu a família.

Através das redes sociais, o tio de Jorge, Elias Abrão, compartilhou um registro em seu Instagram para mostrar para os seguidores a dimensão da destruição na casa do sobrinho. “Dá pra voltar pra casa”, escreveu.