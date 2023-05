Sonia Abrão faz rara aparição com seu filho, Jorge Abrão, em evento público

Sonia Abrão conta com a companhia do filho, Jorge Abrão, ao prestigiar desfile do SPFW

A apresentadora Sonia Abrão (59) aproveitou a noite da última quarta-feira, 24, para prestigiar um desfile de moda no evento SPFW (São Paulo Fashion Week) e contou com uma companhia especial. Ela surgiu acompanhada do seu filho, Jorge Abrão (30), em uma rara aparição juntos em público.

Jorge leva uma vida mais discreta e longe da televisão, enquanto a mãe famosa é a apresentadora do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. Sonia sempre respeitou a privacidade do herdeiro e quase não postou imagens dele ao longo do seu crescimento na internet. Porém, eles abriram uma exceção nesta semana e surgiram juntos e sorridentes no evento fashion.

Em novembro do ano passado, Sonia Abrão comemorou o aniversário do filho e fez uma homenagem para ele nas redes sociais com uma foto do passado. "Nossa primeira foto juntos, uma hora após você ter nascido! E de mãos dadas! Assim continuamos nesses 30 anos! Ao infinito e além… Amor que não se mede! Pra sempre! Feliz aniversário, filho!", celebrou.

Jorge se casou com a jornalista Isabella Morais em junho de 2022 em uma cerimônia luxuosa em uma igreja no bairro de Higienópolis, SP. Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Sonia Abrão relembra relacionamento abusivo

Em entrevista no PodCARAS, Sonia Abrão surpreendeu ao contar que já viveu um relacionamento abusivo no passado e desenvolveu a síndrome do pânico. Ela tinha 25 anos quando começou a se relacionar com um homem 20 anos mais velho.

"Ele era 20 anos mais velho do que eu, tinha filhos quase da mesma idade do que eu, deixou claro que nunca iria casar comigo... mas esse não era o problema, porque eu também não queria casar com ele. Acho que foi a maior paixão da minha vida. Mas ele conseguiu me destruir, no sentido de me demolir emocionalmente", disse ela.

"Naquela época não tinha ainda a história de relacionamento abusivo, nem usava essa expressão. Mas seu corpo fala, né? Sua alma também. E aí eu comecei a desenvolver síndrome do pânico. Não tinha diagnóstico e não tinha medicação. Entrei crua e saí nua, sozinha e sem medicação, mas já com terapia. Me ajudou bastante. Eu não conseguia mais ficar na redação. Cada vez que ele entrava eu tinha ânsia de vômito. Eu precisei mudar de trabalho", contou.