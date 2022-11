Sonia Abrão surpreende com foto inédita do nascimento do filho: ''Amor que não se mede''

Apresentadora Sonia Abrão encantou ao mostrar primeira foto que fez logo quando deu à luz seu herdeiro

Discreta com sua vida íntima, Sonia Abrão (59) surpreendeu nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar uma foto inédita de seu filho, Jorge Abrão, na rede social. Aproveitando o clima de tbt e o aniversário de 30 anos do herdeiro, ela mostrou o clique raro.

No registro revelado pela jornalista, ela apareceu deitada no hospital com seu filho do lado logo após ter dado à luz. Mesmo cansada, a famosa surgiu radiante no momento inesquecível de sua vida.

"Nossa primeira foto juntos, uma hora após você ter nascido! E de mãos dadas! Assim continuamos nesses 30 anos! Ao infinito e além… Amor que não se mede! Pra sempre! Feliz aniversário, filho!", celebrou Sonia Abrão a data especial.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com a lembrança marcante. "Parabéns jumbinho", desejou a apresentadora Eliana (49). "Que foto linda", admiraram os fãs.

Sonia Abrão casa seu filho em cerimônia luxuosa em São Paulo

Em junho deste ano, Sonia Abrão estava cheia de motivos para comemorar! Isso porque seu único filho, Jorge Abrão, casou-se. Em uma cerimônia luxuosa em uma igreja no bairro de Higienópolis, SP, o rapaz oficializou sua união com a jornalista Isabella Morais.

Após a cerimônia, que aconteceu no local em que os dois se conheceram quando eram crianças, os aproximadamente 400 convidados partiram para a Casa Petra para a festa.

