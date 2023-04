Sonia Abrão dá relato chocante sobre relação abusiva: "Conseguiu me destruir"

Em participação no Podcast CARAS, Sonia Abrão revelou ter desenvolvido síndrome do pânico após viver relação abusiva

A apresentadora Sonia Abrão (59) revelou ter passado por um período doloroso em sua vida pessoal durante a juventude. A famosa contou que sofreu na pele o drama de uma relacionamento abusivo e chegou a desenvolver síndrome do pânico.

Durante participação no Podcast CARAS, a comandante do A Tarde é Sua, da Redetv!, tinha 25 anos quando começou a se relacionar com um homem 20 anos mais velho.

"Ele era 20 anos mais velho do que eu, tinha filhos quase da mesma idade do que eu, deixou claro que nunca iria casar comigo... mas esse não era o problema, porque eu também não queria casar com ele", afirmou.

Segundo Sonia, o rapaz foi um dos grandes amores de sua vida, mas também deixou marcas traumáticas. "Acho que foi a maior paixão da minha vida. Mas ele conseguiu me destruir, no sentido de me demolir emocionalmente", disse ela, que tem causado com declarações sobre Patrícia Poeta.

"Naquela época não tinha ainda a história de relacionamento abusivo, nem usava essa expressão. Mas seu corpo fala, né? Sua alma também. E aí eu comecei a desenvolver síndrome do pânico", revelou.

Sem informação do que estava passando, a jornalista enfrentou uma série de sintomas dolorosos, que posteriormente passaram a ser tratados com ajuda profissional: "Não tinha diagnóstico e não tinha medicação".

"Entrei crua e saí nua, sozinha e sem medicação, mas já com terapia. Me ajudou bastante. Eu não conseguia mais ficar na redação. Cada vez que ele entrava eu tinha ânsia de vômito. Eu precisei mudar de trabalho", contou.

A famosa afirmou que sua situação gerou muita preocupação em seus familiares, que tentaram buscar ajuda religiosa para entender o que estava acontecendo. "Eu fiquei mais de um mês de cama. Minha mãe me levou para todo centro de umbanda que você possa imaginar", disse.

"Eu tive muito ajuda de um centro espírita da Vila Mariana, que foi fundamental para mim. Mas era assim, eu estava na cama e tinha que trabalhar. Você entra num ciclo absurdamente torturante", desabafou.