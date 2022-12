Sem paciência! Cinco vezes em que Sonia Abrão esculachou famosos em 2022

De Simone e Simaria a Cassia Kis, Sonia Abrão desceu a lenha em celebridades ao longo do ano

Sonia Abrão (59) foi protagonista de diversas polêmicas em 2022. A apresentadora do programa A Tarde é Sua, da RedeTV! não teve papas na língua e esculachou diversos famosos ao longo do ano . Os motivos foram vários. Desde revolta com despreparo em entrevistas até mesmo reações a falas homofóbicas.

Em novembro, por exemplo, a jornalista desceu a lenha ao repercutir a participação de Simaria (40) no PodCats. Na ocasião, a cantora falou sobre o término da dupla com sua irmã, Simone Mendes (38) e Sonia não poupou saliva. "Simaria deveria ser interditada, no sentido de dar entrevistas. Toda vez é um desastre, cala a boca, Simaria, porque realmente… Nossa Senhora! O palavreado é de quinta, é qualquer coisa. Eu fico com pena da Simone", disparou.

Outro alvo recente da apresentadora foi Gretchen (63). A mãe de Thammy Miranda (40) publicou uma foto seminua só de calcinha fio-dental no feed do Instagram e Sonia partiu para cima da cantora. "Assim, eles estavam num clima bem hot e acho que essa foto está mais propícia para sites adultos. Eu achei tudo isso meio exagerado e não precisava o casal fazer isso aí não", Sonia mostrou sua indignação.

A apresentadora também chegou a se envolver em uma polêmica com a influenciadora Gkay (30). Durante um programa, Sonia Abrão criticou o valor investido na festa de aniversário da humorista. "Você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, num país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 [milhões], que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos pras pessoas que estão precisando", declarou.

À época, Gkay perdeu a paciência em uma entrevista com um repórter de Sonia Abrão durante a festa de Simaria e rebateu a jornalista. "Ela nem sabe o que ela tava falando, então, procura saber, amor, o que você tá falando antes de sair falando do povo, entendeu? Nesse seu programa aí de m**", disse a influenciadora.

A treta não parou por aí, já que a apresentadora resolveu responder à Gessica Kayane. "Em muitos casos de ‘respostas’ eu ignoro porque não dá para descer na mesma vibração, baixíssima. No caso da Gkay só vou falar porque não foi só comigo, mas envolveu alguém da nossa equipe e isso eu não admito. Quando é algo comigo, venha falar comigo, não fale através de terceiros. Não foi coisa que se faça", criticou ela.

METRALHADORA DE CRÍTICAS!

Neste ano, Sonia turbinou sua metralhadora de críticas e também detonou Cassia Kis (64), afirmando que as falas da atriz durante uma live com a jornalista Leda Nagle (71) sobre relações homossexuais são preconceituosas. "Qualquer pessoa com um mínimo de sanidade mental não pode concordar com uma declaração dessas dita em alto e bom som, de peito estufado, na maior convicção. Não dá para passar pano", disparou a apresentadora da RedeTV!.

Além de se envolver em discussões com famosos, Sonia não segurou a boca ao fazer uma acusação também contra a TV Globo. Durante o De Lado com Fefito, transmitido pelo UOL, a jornalista acusou a emissora de ter traído Arthur Aguiar (33). No quadro, a apresentadora indicou que a Globo foi a principal responsável por queimar o filme do ator, já que ele não recebeu nenhum destaque após a sua vitória no Big Brother Brasil 2022.