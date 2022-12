Sonia Abrão detona Gretchen após foto seminua só de calcinha fio-dental: "Exagerado!"

A apresentadora Sonia Abrão ficou indignada ao ver a publicação sensual que Gretchen compartilhou na web

Não é à toa que Gretchen (63), além de ser a rainha do rebolado, é a rainha da polêmica! Nesta sexta-feira, 16, durante o programa A Tarde É Sua, da Rede TV, a apresentadora Sonia Abrão (59), ficou indignada com uma foto publicada pela dançarina nas redes sociais.

É que a artista deu o que falar na web ao surgir completamente nua em uma foto compartilhada no feed do Instagram. Agarrada com o marido, a esposa de Esdras de Souza aparece usando apenas uma calcinha fio-dental, no registro.

Segundo a jornalista, esse conteúdo não deveria estar explícito nas redes e Gretchen passou dos limites do bom senso ao publicar o clique sensual. Sem papas na língua, Sonia disparou: "Assim, eles estavam num clima bem hot e acho que essa foto está mais propício para sites adultos. Eu cheio tudo isso meio exagerado e não precisava que o casal precisava fazer isso aí não”, disse a apresentadora.

Em seguida, o colunista Vladimir Alves fez uma indagação. “Será que eles não estão ensaiando para esses negócios de casal?”, indagou. “Olha, não pareceu mesmo que eles estão testando para analisar a receptividade do público? Sim, eu achei!”, respondeu a jornalista.

Por fim, Sonia Abrão detonou o comportamento da famosa: “Nossa, eu nunca vi a Gretchen publicando esse tipo de coisa não. Tem todo um clima, as mãos e tudo mais. Pra mim, é uma coisa bastante característica de um outro tipo de abordagem nas redes sociais. Eu tô achando mesmo é que eles fizeram isso com o objetivo de experimentar e, caso o terreno estiver favorável, a gente faz”