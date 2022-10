Cássia Kis: Globo se pronuncia após comentários homofóbicos

A TV Globo se colocou a favor da diversidade após live polêmica de Cássia Kis

A atriz Cássia Kis (64) se envolveu em uma polêmica após fazer comentários considerados homofóbicos. A Globo emitiu um comunicado a favor da diversidade e contrário a fala da atriz global.

Em uma live com a jornalista Leda Nagle, a atriz afirmou: "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?".

A Globo, emissora onde a artista atua como Cidália, na novela 'Travessia', se manifestou sobre o caso. "A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação".

Lúcia Veríssimo publicou foto beijando Cássia Kis

A atriz Lúcia Veríssimo publicou uma foto em que Cássia Kis a beija na boca em prol de, segundo ela, acabar com o falso moralismo.

"Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. SIM É A CÁSSIA KISS QUEM ESTÁ ME BEIJANDO #luciaverissimo #cassiakiss #naoahomofobia #naoahipocrisia #chegadementira #vivaadiversidade #simaliberdade #chegadefalsomoralismo CHEGA!!!!", escreveu na legenda da foto.

