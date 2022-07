Luísa Sonza comemora 24 anos com look ousado e curtinho em São Paulo

Cantora Luísa Sonza aposta em look decotado para sua festa de 24 anos em São Paulo e recebe time de famosos

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 07h23

A cantora Luísa Sonza completou mais um ano de vida na segunda-feira, 18, e comemorou com um festão que contou com a presença de um time de famosos!

Celebrando o seu aniversário de 24 anos em grande estilo, a musa reuniu artistas na capital paulista, com direito a shows de Pabllo Vittar, Ludmilla e Pedro Sampaio.

Para a data especial, Luísa apostou em um look ousado. Ela usou um conjuntinho de top lilás e uma mini saia preta, que deixou parte de seu bumbum à mostra e completou o visual com botas longas até o joelho, bolsa e acessórios prateados.

Jade Picon, Rafa Kalimann, Bianca Andrade, Maisa Silva, Yasmin Brunet, Liniker, Giovanna Ewbank, Giovanna Lancellottti, Luísa Mell, entre outras celebridades estiveram presentes no evento.

Luísa Sonza lança o single 'Cachorrinhas'

Na segunda-feira, 18, no dia de seu aniversário, Luísa Sonza lançou o single Cachorrinhas, com participações especiais de suas pets. A cantora decidiu fechar o ciclo que nós já conhecemos com esse lançamento e dar boas-vindas ao novo lado da artista. Luísa revelou os detalhes da composição e das gravações do videoclipe: "É genial. Eu acho que é uma das músicas mais geniais que eu já fiz no sentido de sacada", disse ela.

Confira o look de Luísa Sonza para sua festa de 24 anos em São Paulo:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Fotos: Eduardo Martins / Agnews