Com participações especiais das suas pets, Luísa Sonza lança o single 'Cachorrinhas'

A cantora Luísa Sonza aproveitou o seu aniversário de 24 anos para lançar o single, Cachorrinhas

Natalia Queiroz Publicado em 18/07/2022, às 21h00

Nesta sexta-feira, 18, além de completar os seus 24 anos, Luísa Sonza resolveu comemorar em dose dupla e lançar o single Cachorrinhas!

Acompanhado de um videoclipe gravado de uma maneira bem diferente dos anteriores, a cantora decidiu fechar o ciclo da Luísa Sonza que nós já conhecemos com esse lançamento e dar às boas-vindas ao novo lado da artista.

Em coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Luísa revelou os detalhes da composição e das gravações do videoclipe.

"É genial. Eu acho que é uma das músicas mais geniais que eu já fiz no sentido de sacada", essas foram as palavras da artista para descrever a canção. Além disso, a música traz as influências do hit Sentadona, onde a cantora surge rimando e entrega referências do hip-hop: "Aconteceu muito naturalmente, inclusive uma das compositoras das duas músicas é a Elana, e foi muito a influência dela. É um pop trap e eu tô adorando esse negócio de rima e cantar rápido", explicou.

E se Luísa Sonza está encerrando um ciclo, a música teria que vir com uma coregrafia incrível e de acabar com os joelhos dos fãs. Junto com o seu coreografo e diretor artístico, Flávio Verne, ela explicou o processo criativo da dança. "A nossa intenção foi encerrar essa era das coreografias, pelo menos por um tempo, porque não há joelho, coluna e corpo que aguente. E para encerrar essa era nessa estética de dança vai ser com chave de ouro, eu saí machucada", disse ela.

"A gente queria dar um passo a mais depois de Anaconda, Atenção e Sentadona, e acho que a gente conseguiu", declarou Flávio.

O diretor do videoclipe, Fernando Nogari, também participou da coletiva de imprensa e contou como foi trabalhar com a artista.

"Foi uma aventura incrível. Desde quando eu escutei a música pela primeira vez fiquei super impactado pela despretensão, pelo senso de humor e a leveza, e o clipe traz muito essa energia. A Luísa foi super corajosa, embarcou nas ideias morrendo de rir e se divertindo, e fomos incorporando um monte de coisa e se arriscando mesmo", comentou.

E claro que com o tema Cachorrinhas, Luísa fez questão de chamar as suas pets, Gisele Pinscher, Britney Spinschers, Duda Beainscher e Rita Lee, para estrelarem o primeiro videoclipe. "A gente teve que mandar adestrar a Britney e a Duda, porque elas são simplesmente dois terrores. Tivemos todo um processo antes de adestramento. A Gisele é um anjo, mas ela só me obedece, então, no set todas as cenas eu tive que fazer com ela. Como a Rita é gato, é mais difícil, pelo menos a minha é. Ela é um amor aqui em casa, porém, quando ela sai do ambiente dela, ela quer voltar pra casa. Eu respeito muito elas, então não queria deixá-las estressadas, respeitamos o tempo delas", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Beainscher Sonza (@dudabeainscher)

Junto com o single e o clipe, Luísa fez uma parceria com o Instituto Luisa Mell para a divulgação de pets para adoção e uma campanha que revertia o pré-save da música em ração. "Foi meio óbvio, porque metade das minhas cachorras vieram da Luisa Mell, a minha gatinha veio da Luisa Mell, e eu amo muito cachorros, é de fato um lugar muito importante para mim. A Gisele é a minha melhor amiga, ela estava comigo em todos os momentos, eu nunca estive sozinha. Desde criança eu tenho uma relação muito forte com animais e a Luisa Mell é uma grande parceira minha, então tinha que ter algo a mais, uma causa sendo feita por trás", afirmou.

CONFIRA O VIDEOCLIPE DE CACHORRINHAS