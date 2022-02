Lorena Queiroz comemora aniversário de 11 anos com festa retrô

A atriz Lorena Queriz reuniu os amigos e familiares para comemorar seu aniversário de 11 anos

Lorena Queiroz completou 11 anos nesta terça-feira, 22!

Para celebrar o aniversário a atriz, que viveu Dulce Maria na novela Carinha de Anjo, do SBT, reuniu alguns amigos e familiares na pista de patinação Roller Jam, localizada em Moema, São Paulo.

A festa foi inspirada na temática dos anos 1950, 1960 e 1970 e o visual das pin-ups dominou a pista de dança, além disso, o local estava com uma decoração retrô. "Nunca fui a uma festa assim. Estou mais do que realizada", confessou Lorena, que já havia produzido um ensaio com o mesmo tema.

Entre os presentes estavam alguns atores que participaram da novela Carinha de Anjo como Carlo Porto (40), que interpretou Gustavo Lários, as atrizes Bia Arantes (28), a Cecília, Priscila Sol (41), a Estefânia Lários, Silvia Franceschi, a Silvana, e o ator Pedro Miranda, o Miguel. Além deles, também marcaram presença a cantora Liah Soares (42), esposa de Carlo Porto, a filha do casal, Maria Liz, e os atores Tavinho Martins e Theo Medon.

Lorena não escondeu a felicidade de rever o elenco da novela do SBT. "Estou muito feliz por ter festejado junto de todos aqueles que não via há um tempão", afirmou ela, que também mostrou seu talento na patinação.

Confira as fotos da festa de aniversário de Lorena:

