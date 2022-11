Laura Neiva e Chay Suede fazem festinha para o caçula com presença de famosos

Artistas como Regina Casé e Rafael Zulu marcaram presença na comemoração de um ano de José na casa de Chay Suede e Laura Neiva

Os papais Laura Neiva (29) e Chay Suede (30) não deixaram a data passar em branco e fizeram uma festa para o filho mais novo no final de semana!

O pequeno José completou seu primeiro aninho na última sexta-feira, 18, e no domingo, 20, o casal, que também tem Maria, de dois anos, resolveu comemorar de forma intimista a data especial.

O protagonista da novela das nove da Rede Globo, Travessia, e a modelo reuniram amigos famosos na celebração, que teve decoração de pirata. Em foto publicada na web pela mãe de Chay, Herica Godoy, José esbanjou fofura ao surgir com bandana vermelha no pescoço e tatuagens de brincadeira nos braços.

Artistas como Regina Casé (68), a filha, Benedita Zerbini e o genro, João Pedro Januário, Rafael Zulu (40), João Vicente de Castro (39), Romulo Estrela (38), Douglas Silva (34), além das esposas e filhos, marcaram presença na casa de Laura e Chay.

Confira as fotos da festa de José, caçula de Laura Neiva e Chay Suede:

Chay Suede posta vídeo fofo e celebra um ano do filho

Na sexta-feira, 18, o caçula de Chay Suede e Laura Neiva completou seu primeiro aninho de vida! O ator usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem ao pequeno José, fruto de seu casamento com a modelo Laura Neiva, com que também tem Maria, de dois anos.

Em seu feed no Instagram, o artista publicou um vídeo encantador com compilado de fotos do bebê em preto e branco e se derreteu pelo filho mais novo. "Meu amor, há um ano o papai tava louco de alegria e de vontade de conhecer você, o dia da sua chegada foi a experiência mais inesquecível da minha vida. Graças a Deus pela sua saúde e pelo seu sorriso lindo, que quando se abre ilumina o mundo, ilumina meu coração e faz qualquer outra coisa parecer tão menos importante", começou escrevendo.

