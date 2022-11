Chay Suede posta vídeo fofo e celebra aniversário de um ano do filho: ''Dou minha vida por você''

Ator Chay Suede faz linda declaração ao comemorar um ano de vida do herdeiro caçula com Laura Neiva, o pequeno José

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 09h53

Dia de festa na casa de Chay Suede (30)! Isso porque, nesta sexta-feira, 18, o caçula do ator está completando seu primeiro aninho de vida!

O protagonista da novela das nove da Rede Globo, Travessia, usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem ao pequeno José, fruto de seu casamento com a modelo Laura Neiva (29), com que também tem Maria, de dois anos.

Em seu feed no Instagram, o artista publicou um vídeo encantador com compilado de fotos do bebê em preto e branco e se derreteu pelo filho mais novo.

"Meu amor, há um ano o papai tava louco de alegria e de vontade de conhecer você, o dia da sua chegada foi a experiência mais inesquecível da minha vida. Graças a Deus pela sua saúde e pelo seu sorriso lindo, que quando se abre ilumina o mundo, ilumina meu coração e faz qualquer outra coisa parecer tão menos importante", começou escrevendo.

"Você, a mamãe e sua irmã Maria, são minha maior vocação, meu maior prazer, meu ponto de chegada e de estadia. Te amo com todas as minhas forças, a vida é tão melhor com você. Obrigado, meu filhotinho, por ensinar o seu pai a ser pai novamente, e todo dia diferente, tentando encontrar um jeito de ser as coisas que eu sei que você precisa que eu seja, e as coisas que eu ainda vou descobrir", acrescentou ela.

"Sou seu pra sempre, meu amor, dou a minha vida por você. Te amo, Te amo, Te amo! Feliz aniversário, Zezé!", declarou ainda.

Confira a homenagem de Chay Suede para o filho caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Chay Suede mostra detalhes do final de semana com a esposa

Chay Suede decidiu mostrar um pouco de como foi seu domingo em alta velocidade. O ator esteve presente no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que aconteceu em Interlagos, na capital paulista. “Isso foi ontem. Domingo de Fórmula 1 com quem pilota minha vida hahaha Te amo Laura Neiva”, escreveu o ator na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele mostra um pouco de sua ida até o autódromo, além de momentos já lá, pertinho da pista.

Nos comentários da publicação, os fãs foram à loucura com as fotos do casal curtindo o final de semana veloz. “Laura Neiva é simplesmente a mulher mais bonita e sortuda do Brasil ao mesmo tempo”, exaltou uma seguidora. “Casalzão”, exclamou outra. “Te amo”, disse uma terceira internauta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!