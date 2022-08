Jade Picon e Gabriel Medina são flagrados aos beijos em festa

Após rumores de affair, Jade Picon e Gabriel Medina trocaram beijos em uma festa; os vídeos estão circulando na web

Redação Publicado em 28/08/2022, às 11h36

A madrugada do sábado, 27, foi animada para Jade Picon (20) e Gabriel Medina (28)! Os dois flagrados aos beijos durante uma festa no Rio de Janeiro. Recentemente, os artistas foram alvos de rumores de um affair.

Pelos Stories do Instagram de um amigo da influenciadora, é possível ver ela mandando um recado para os seguidores enquanto o surfista fica de olho na cena.

Já o vídeo do beijo foi compartilhado pelo perfil Vai Desmaiar, no Twitter, e rodou na internet pelos fãs do possível casal.

Recentemente, a ex-BBB e o surfista apareceram fazendo dancinha em um vídeo juntinhos em meio a rumores de que estariam vivendo um affair, desde que ela deixou o confinamento do BBB 22.

A porta estava abertaaaaaaa 🎵 pic.twitter.com/5PgwO4SV6s — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 28, 2022

GABRIEL MEDINA COMENTA FOTO OUSADA DE JADE PICON

Em meio a rumores de um romance entre Gabriel Medina (28) e Jade Picon (20), o atleta aproveitou a última foto da ex-BBB para deixar um comentário enigmático. Em seu perfil no Instagram, Jade compartilhou uma série de fotos com um look ousado, em tons de laranja, e claro, roubou a cena na web, e Medina, não deixou de comentar a foto da musa.

