Gabriel Medina comenta foto ousada de Jade Picon e alimenta rumores de romance

Em meio a rumores de affair, Gabriel Medina comentou a última foto de Jade Picon e enlouqueceu os fãs

Redação Publicado em 27/07/2022, às 10h56

Em meio a rumores de um romance entre Gabriel Medina (28) e Jade Picon (20), o atleta aproveitou a última foto da ex-BBB para deixar um comentário enigmático.

Em seu perfil no Instagram, Jade compartilhou uma série de fotos com um look ousado, em tons de laranja, e claro, roubou a cena na web, e Medina, não deixou de comentar a foto da musa.

O grande campeão de surf comentou dois emojis na publicação, um de calça e outro de bicicleta, e, claro deixou os fãs eufóricos com a interação.

Veja a foto de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Yasmin Brunet diz que não confia em mais ninguém em desabafo na web: ''Mudei mesmo''

A modelo Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre ter se decepcionada com algumas amizades. Sem citar nomes, a influenciadora digital afirmou em sua conta no Twitter que mudou seu jeito de ser e que não confia mais nas pessoas. Os internautas especularam que as indiretas sejam para Jade Picon (20), que é alvo de boatos de romance com o ex-marido de Yasmin, o surfista Gabriel Medina (28).

"Nossa tem gente que não merece nem um segundo do seu tempo… Hoje em dia amizade não vale nada. Confie na sua intuição e não espere o melhor de ninguém. É um trauma atrás do outro. Acho e depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos eu não confio em ninguém. Nunca mais", começou escrevendo.

