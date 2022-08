Jade Picon e Gabriel Medina fazem dancinha juntos em meio a boatos de affair

Influenciadora Jade Picon e surfista Gabriel Medina aparecem dançando em vídeo e fãs shippam o casal, aumentando os rumores de romance

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 07h49

A influenciadora digital Jade Picon (20) e Gabriel Medina (28) agitaram as redes sociais na noite de quinta-feira, 04, ao surgirem juntos!

A ex-BBB e o surfista apareceram fazendo dancinha em um vídeo juntinhos em meio a rumores de que estariam vivendo um affair, desde que ela deixou o confinamento do BBB 22.

O atleta, ex-marido de Yasmin Brunet (34), publicou um vídeo ao lado de Jade, que está se preparando para sua estreia como atriz na novela Travessia, da TV Globo.

Nas imagens, publicadas no TikTok, os dois aparecem em uma garagem de estacionamento fazendo a coreografia da música P*** Tio, Ela M*te pra Car****.

Na web, os fãs shippam o casal. "A cada dia que passa, vocês me mimam mais kkkk eu não tô sabendo lidar com isso, continuem", "Um dia péssimo por aqui. Jade Picon e Medina acabaram comigo. Mas sei que o culpado sou eu. Eu que gerei expectativas mesmo eles dizendo que já não tinha nada","Queria lembrar a todos desse sorriso lindo da @jadepicon. Quem acreditou em JADRE pode vir para o JADINA. Já pensou que Medina pode fazer a Jade muito mais feliz que o PA?", "O cara é romântico, curte fotos, deixa comentários, manda flores e dança com ela", "Me julguem, mas eu shippo Jade Picon com Gabriel Medina", "Tá apaixonada no Medina, Jadre já era nem fotos tiveram pós BBB".

Vale ressaltar que nenhum dos dois se pronunciaram sobre o affair. No início de junho, Yasmin Brunet alfinetou Jade em uma live. Durante o vídeo com uma amiga, a loira recebeu algumas mensagens dizendo que tem inveja da ex-sister e disparou: "Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é 'biscoiteira', todo mundo é 'recalcada', todo mundo é o 'car**** a quatro'", disse ela, que recentemente também fez um desabafo sobre estar decepcionada com amizades e não confiar em mais ninguém.

Confira o vídeo de Jade Picon e Gabriel Medina:

Existe casal mais bonito que Jade Picon e Gabriel Medina?

Lindos, carismáticos, bem sucedidos, dançam bem, pack completo. Casalzão @jadepicon@gabriel1medinapic.twitter.com/3u88FEm906 — Central Jadina (@CentralJadina) August 5, 2022

Gabriel Medina comenta foto ousada de Jade Picon

Recentemente, Gabriel Medina alimentou os rumores de affair com Jade Picon ao comentar uma foto publicada pela influencer. Ela postou uma série de cliques com um look ousado, em tons de laranja, e claro, roubou a cena na web. O campeão de surf comentou dois emojis na publicação, um de calça e outro de bicicleta, e claro, deixou os fãs eufóricos com a interação.

