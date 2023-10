Graciele Lacerda mostra look em fotos de sua festa de aniversário: ''Que linda''

Comemorando 43 anos, Graciele Lacerda mostra como foi sua festa de aniversário e look escolhido para o evento íntimo

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comemorou seu aniversário de 43 anos nesta terça-feira, 03, com uma reunião íntima no salão de festa do prédio onde mora em Alphaville, em São Paulo. Após exibir detalhes do evento, ela postou fotos do momento especial.

Ao lado do amado e de suas cachorrinhas, a influenciadora digital surgiu radiante em seu dia. Para recepcionar os poucos casais de amigos, ela apostou em um vestido prata com franjas, cabelo meio preso e batom escuro.

"Só gratidão a Deus pelo dia de ontem!", escreveu a musa fitness ao protagonizar os cliques em frente a mesa principal com vários balões coloridos. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Ficou muito lindo", aprovaram outros.

Nesta terça-feira, 03, a musa fitness compartilhou alguns vídeos exibindo detalhes da decoração e das mesas montadas para servir seus amigos mais próximos. A famosa explicou que apenas fez um jantar para algumas pessoas.

Há cerca de 11 anos com o cantor, a influenciadora pretende se casar com um grande evento até ano que vem. Recentemente, ela chorou ao ser deixada pelo cantor pela primeira vez na fazenda sozinha.

Veja as fotos do aniversário de Graciele Lacerda:

Dificuldade para ter filhos

Nesta terça-feira, 03, o cantor Zezé Di Camargo abriu seu coração sobre a dificuldade de engravidar sua noiva, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Em um desabafo sincero, o sertanejo detalhou o tratamento 'dolorido' com a noiva, além de revelar se cogita adotar uma criança em sua busca do sonho de ter mais filhos.

Em entrevista com a jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Zezé revelou que está em tratamento de fertilização in vitro com a noiva. Segundo o cantor, as dificuldades para engravidar se dão pelo fato dele ter passado por uma vasectomia no passado: "A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado”, disse o cantor.

“Então ela não engravida por vias normais do casal. Eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta (nos testículos), puxa sugando (os espermatozóides), e é bem dolorido, inclusive”, Zezé desabafou sobre a luta para realizar o sonho de ter mais filhos.