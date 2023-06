Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciam casamento

Após 11 anos juntos, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda decidem data que farão casamento

Noivos desde 2021, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que vão fazer um casamento em breve! Após um tempo "enrolando" para organizar o evento, o casal confirmou a data para o Gshow nesta quinta-feira, 01, durante um show do sertanejo.

Segundo informações do portal, o cantor e a influenciadora fitness pretendem subir ao altar no aniversário dele, no dia 17 de agosto, ou no dela, dia 3 de outubro. Eles estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em um evento especial na fazenda.

Na época que decidiram trocar as alianças, eles explicaram o motivo de terem tomado a decisão, já que vivem há muito tempo juntos. "Foi um pedido da minha sogra, é um sonho da minha mãe, a gente casar tudo bonitinho, então como a gente já tá mudando isso, vivendo uma fase totalmente diferente, uma fase nova, então a gente decidiu concretizar, a gente acabou trocando aliança, na verdade, não é que ficamos noivos, trocamos alianças, agora tanto eu quanto ele usamos", explicou Graciele na época.

Recentemente, Graciele Lacerda foi questionada sobre quando seria o casamento. A jornalista foi sincera dizendo que estava com preguiça de organizar os detalhes da grande festa."Gente, vocês perguntam tanto de casamento, olha não é uma coisa mais assim que eu penso, eu já me sinto tão casada com Zezé que a gente não vê a necessidade de casar e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu to com tanta preguiça nossos amigos ficam toda hora falando: 'quando é que vai ter casamento?' ai eu falo assim: 'ai gente', só de pensar em ter que sentar, planejar, ver tudo, dá um trabalho", comentou.

Juntos há mais de uma década, o casal já protagonizou vários momentos polêmicos. Questionada várias vezes sobre sua vida financeira, a influenciadora deixa claro que paga suas contas durante as viagens e que ganha muito bem com o trabalho na internet. Inclusive, Zezé já confirmou até dizendo que ela pode superar seus ganhos e que assinaram um documento de união estável, no qual ela abriu mão de seus direitos nas coisas dele.

Graciele Lacerda revela qual é o seu arrependimento

A musa fitness Graciele Lacerda abriu o coração com seus seguidores nas redes sociais e revelou um arrependimento de sua vida. Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".