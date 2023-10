Zezé Di Camargo desabafa sobre luta para ter filhos com Graciele Lacerda: “Bem dolorido”

Em tratamento para engravidar Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo desabafa sobre dificuldades para aumentar a família e revela se cogita adoção

Nesta terça-feira, 03, o cantor Zezé Di Camargo abriu seu coração sobre a dificuldade de engravidar sua noiva, a influenciadora digital Graciele Lacerda. Em um desabafo sincero, o sertanejo detalhou o tratamento 'dolorido' com a noiva, além de revelar se cogita adotar uma criança em sua busca do sonho de ter mais filhos.

Em entrevista com a jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Zezé revelou que está em tratamento de fertilização in vitro com a noiva. Segundo o cantor, as dificuldades para engravidar se dão pelo fato dele ter passado por uma vasectomia no passado: "A gente está na expectativa. Na verdade, eu sou vasectomizado”, disse o cantor.

“Então ela não engravida por vias normais do casal. Eles têm que tirar de mim, com uma punção, o esperma. Esse procedimento é feito com uma agulha que injeta (nos testículos), puxa sugando (os espermatozóides), e é bem dolorido, inclusive”, Zezé desabafou sobre a luta para realizar o sonho de ter mais filhos.

"E aí eles juntam (os espermas) com os óvulos da mulher, que também são retirados, e transformam em embriões para então colocar no útero da mulher. Então, desse jeito é mais difícil o embrião sobreviver, mas a gente está na expectativa”, disse o cantor, que também não descarta a possibilidade de aumentar a família por meio da adoção.

Vale lembrar que Graciele e Zezé estão em tratamento desde o ano passado. A influenciadora, inclusive, já abriu o coração sobre as dificuldades para engravidar: “No início foi ele que falou: ‘Vamos ter’. Quando ele falou isso, comecei a pensar e o tratamento veio, a dificuldade veio, o sofrimento veio. E ele acompanhando tudo”, ela relatou o processo.

A noiva do sertanejo ainda contou que a decisão de ter filhos demorou por conta do início um tanto quanto conturbado do relacionamento dos dois: “Demorou muito para ajeitar as coisas e isso fez com que eu protelasse, que eu bloqueasse essa vontade de ter filhos”, disse Graciele, que se relaciona com o cantor há 11 anos.

Vale lembrar que embora a influencadora não tenha filhos, o cantor já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do antigo relacionamento com Zilu Godoy.

